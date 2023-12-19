Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Шойгу рассказал о снижении летальности среди раненых в СВО
Летальность среди раненых военнослужащих в ходе СВО составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Он рассказал, что благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене, по его словам, составляет 0,5%, что является самым низким показателем за всю историю военной медицины, передает ТАСС.
Также Шойгу рассказал, что получившие ранение проходят очное медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями военных госпиталей.
Ранее Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков, в том числе из Британии, Польши и США.