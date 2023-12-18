На «Разговорах о важном» обсудили «Героев нашего времени»

Гагарин – полковник, многодетный отец и участник специальной военной операции, он рассказал слушателям, каких людей можно считать героями нашего времени, какими качествами они должны обладать, а также рассказал о поддержке людей в зоне СВО.

«Герои нашего времени – это те люди, которые совершают геройские поступки, на задумываясь о том, что этот поступок является геройским. Эти люди по-настоящему любят свою страну, свою деревню, свое государство, всё то, где они живут и готовы с этим идти и выполнять свои задачи», – сказал спикер.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что герои живут среди нас, они скромные, они готовы прийти на помощь, умеют держать слово, беречь своих родных и близких, заботиться о своем здоровье. Знания о героическом прошлом и героях нашей страны помогают лучше знать историю России.

Лучшее воспитание для молодого поколения – это личный пример взрослых, героев СВО. Как отметил президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года, лучшее воспитание – это личный пример. Поэтому в сфере патриотического воспитания особенно важно участие бойцов из зоны СВО и добровольцев, исполнявших гуманитарную миссию в прифронтовой полосе.

Эти люди, проявившие себя в критических условиях, теперь активно участвуют в работе сферы образования. Для ребят очень важно узнавать о стране, любви к Родине и героизме от настоящих «супергероев» России, рисковавших жизнью ради помощи людям и защиты страны.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить важные и содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием. Реализация данного проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений (День народного единства, День снятия блокады Ленинграда), социального служения (День учителя, День волонтера, День Героев Отечества), традиционным семейным ценностям (День отца, День матери, День пожилого человека). На 2022-2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.