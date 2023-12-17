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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 12:34

    Два мирных жителя погибли после обстрелов ВСУ левого берега Днепра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два жителя левого берега Днепра Херсонской области погибли в результате обстрелов ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Как сообщил источник РИА «Новости», под огонь артиллерии ВСУ попали , Днепряны, Обрывка, Подлесное, Алешки, Казачьи Лагери Новая Маячка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань Корсунка, Новая Каховка, в результате обстрелов два мирных жителя погибли. Он добавил, что за сутки украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии.

    Ранее «Ланцеты» уничтожили два украинских танка и САУ на правом берегу Днепра.

    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

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    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке было написано Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

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    17 декабря 2023, 04:46
    Российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском

    Минобороны: Российские десантники захватили девять опорных пунктов ВСУ под Артемовском

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Тульского гвардейского соединения ВДВ России за неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами под Артемовсклм, сообщили в Министерстве обороны России.

    Уточняется, что для того, чтобы подавить сопротивление киевских боевиков, у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток, позиции ВСУ были хорошо укреплены, передает РИА «Новости».

    Командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Шанс» отметил, что потери среди российских военнослужащих оказались минимальны. За работу в ходе штурма позиций  он был награжден уже вторым орденом Мужества, а весь личный состав тульских десантников, выполнявший поставленную задачу, был представлен к государственным наградам.

    «Шанс» заявил, что у ВСУ было численное превосходство , но десантникам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервы, при этом  большинство солдат противника бежало.

    Ранее Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного.

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    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

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    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    16 декабря 2023, 15:23
    Российская авиация сбила украинский Ми-8
    Российская авиация сбила украинский Ми-8
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиацией Воздушно-космических сил России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Орехова Запорожской области, сообщило Минобороны.

    За прошедшие сутки на Купянском направлении Западная группировка отразила пять атак украинских штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад в районах Ольшан, Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре бронемашины, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировкой «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения в районе Кузьмино ЛНР и поражена живая сила и техника ВСУ под Григоровкой ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих, пять бронемашин и орудие Д-20.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила четыре атаки украинских штурмовиков 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад рядом с Белогоровкой ЛНР и Победой ДНР. Кроме того, в районах Красного, Клещеевки, Кирово и Курдюмовки ДНР нанесено поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери украинской армии на этом направлении составили до 290 военнослужащих, танк, две машины пехоты и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы «МСТА-Б», орудие Д-30 и две установки «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении более 90 военнослужащих, три бронемашины и орудие Д-20.

    На Запорожском направлении ВС России отразили две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Работино Запорожской области.

    Кроме того, поражена живая силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского Запорожской области. Украинские потери составили до 50 военнослужащих, три бронемашины, гаубица «МСТА-Б» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении Российская армия нанесла удары по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки Херсонской области. В результате ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили гаубицу «МСТА-Б», два орудия Д-20, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены украинская живая сила и военная техника в 125 районах.

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    17 декабря 2023, 03:00
    Морпехи ВСУ назвали самоубийством попытку закрепиться на левом берегу Днепра

    NYT: Морпехи ВСУ считают наступление на левом берегу Днепра жестоким и бесполезным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морпехи считают попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области самоубийством и расточительством, пишет газета The New York Times (NYT).

    По словам одного из бойцов ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра украинским военным невозможно закрепиться, нельзя переместить оборудование.

    Боец назвал миссию по высадке самоубийством. Кроме того, морпехи ВСУ назвали плохую подготовку и обеспечение причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Украинские военные также назвали преувеличенными заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

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    16 декабря 2023, 16:42
    Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного

    Tекст: Кристина Цыцура

    Артиллеристы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Процесс попал на видео, которое публикует Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области.

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    16 декабря 2023, 14:12
    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что ни один американский генерал не поможет Украине

    В США раскритиковали идею отправки американского генерала в Киев

    Tекст: Александра Юдина

    Ни одному американскому генералу не хватит квалификации, чтобы помочь Украине, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    По его словам, дающие множество советов касательно этого конфликта американцы похожи на 70-летних инструкторов из вашей местной автошколы, которые обучают гонщиков «Формулы-1» вождению гоночной машины, передает РИА «Новости».

    Джонсон подчеркнул, что генералы США не участвовали в подобных украинскому конфликтах со времен Второй мировой войны, в этой связи ни один военачальник не имеет квалификации и опыта в проведении общевойсковых операций против равного противника.

    Более того, экс-разведчик сравнил отношение Вашингтона к украинскому конфликту с поведением алкоголика, которому нужно дать опуститься на самое дно, чтобы он сам понял, что нуждается в помощи.

    Ранее американский генерал-лейтенант Антонио Агуто заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

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    16 декабря 2023, 17:36
    В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека
    В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека
    @ @SALDO_VGA

    Tекст: Кристина Цыцура

    Два мирных жителя погибли, еще двое ранены в результате ракетного обстрела поселка Новая Маячка в Херсонской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Отмечается, что большинство ракет сбила ПВО, однако один снаряд HIMARS «достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи», сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, раненым в данный момент оказывают помощь врачи, на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом.

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    17 декабря 2023, 05:06
    ВС России нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»

    Группировка ВС России «Центр» нанесла поражение штурмовой группе бригады «Азов»

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Центр» в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещена в России), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    Савчук уточнил, что артиллерийскими расчетами группировки «Центр» нанесены удары по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков, ВСУ потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.

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    17 декабря 2023, 03:30
    Полковник СБУ признался в бессилии ВСУ перед российскими бомбами

    Полковник СБУ Костенко: Украина не справляется с управляемыми бомбами России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не знает, как бороться с российскими планирующими бомбами, таких средств у ВСУ нет, заявил полковник СБУ Роман Костенко.

    Полковник заявил, что ВСУ не в силах помешать России использовать бомбы от пятисот килограмм до трех тонн, которые могут планировать. По его словам, Россия может изготавливать их в огромных количествах из-за больших запасов советских авиабомб КАБ, на основе которых и создаются такие боеприпасы, передает Ura.ru.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам противовоздушной обороны.

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    17 декабря 2023, 01:56
    В Польше предупредили о «русских на границе» после сокращения помощи Запада Киеву

    Rzeczpospolita: Россия выйдет к границе с Польшей после победы над Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение без помощи Запада, фронт рухнет, а Россия выйдет к границе Польши, заявил обозреватель издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

    Журналист считает, что Украина «давно бы потерпела поражение в конфликте», если бы не американские деньги и оружие, но шансы президента США Джо Байдена убедить Конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву ничтожны, передает РИА «Новости».

    По его словам, Украина не выдержит под натиском России, и фронт рухнет без финансовой поддержки Запада, и тогда «прямо за польской границей будет простираться Российская империя».

    Ранее неназванный высокопоставленный американский военный CNN заявил, что киевский режим без помощи от США и Североатлантического альянса продержится несколько месяцев, и проиграет к лету 2024 года.

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    17 декабря 2023, 01:20
    Взрывы произошли в Одессе и Херсоне

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе произошли два взрыва, в подконтрольном Киеву городе Херсоне начался пожар после взрыва, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна.ua» сообщает, что в Одессе произошли два взрыва, передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают со ссылкой на очевидцев, что взрывы произошли в пределах центрального района Херсона, на их месте начался пожар.

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в административном центре Кировоградской области городе Кропивницком (Кировоград).

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