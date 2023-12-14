Депутат Госдумы: Продление семейной ипотеки в Год семьи символично

Депутат Госдумы Якубовский: Мы поддерживаем идею президента сделать семейную ипотеку более адресной

Tекст: Алёна Задорожная

«Это важное решение. У нас в «Единой России» ранее были партийные предложения, направленные на то, чтобы льготная ипотека стала более адресной. Это яркий пример того, как можно поддержать семьи с детьми», – пояснил Александр Якубовский, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

«Вообще, нам необходимо переосмысливать льготную ипотеку как таковую. Президент тоже об этом сказал. Нужно проанализировать достаточно серьезную финансовую нагрузку на бюджет, которую сейчас оказывает льготная ипотека. Поэтому адресность здесь будет важна как с точки зрения экономии бюджета, так и с точки зрения поддержания граждан, семей», – указал он.

«Вообще, семейная ипотека – очень востребованная мера поддержки, продление которой будет символичным именно в Год семьи. В рамках этой программы можно воспользоваться наиболее удобными вариантами приобретения жилья. И поэтому в Год семьи мы продолжим поддерживать наши российские семьи», – резюмировал депутат.

Правительство рассматривает вопрос о продлении действия программы льготной семейной ипотеки. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг. В настоящее время срок окончания государственной программы «Семейная ипотека» намечен на 1 июля 2024 года.

Президент сказал, что поддерживает расширение срока действия программы. «Конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», – сказал Путин.

«Нужно думать над тем, как работать по поддержке семей с детьми: ипотека, субсидии, усовершенствование всего инструментария поддержки», – добавил он.

Свыше 200 тыс. российских семей смогут воспользоваться программой «Семейная ипотека» в случае ее продления, программа обеспечит до трети всех выдач ипотеки, заявил в свою очередь генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, продление программы льготной семейной ипотеки на действующих условиях поможет сохранить доступность жилья для семей, особенно при высоких рыночных ставках.