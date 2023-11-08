Грузия решила сочетать внешние ориентиры ЕС со своими национальными интересами

Грузия продолжит сочетать внешние ориентиры ЕС со своими национальными интересами

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У нас есть собственные национальные интересы, связанные с проведением политики непризнания (Абхазии и Южной Осетии), – сказал он на брифинге. – Мы говорили об этом с нашими европейскими и американскими коллегами».

По его словам, власти страны «эксклюзивно руководствуются национальными интересами».

«Это сенситивно и специфически, и наши партнеры понимают нас», – заявил Гарибашвили.

«По мере возможностей мы максимально разделяем внешнюю политику ЕС. Но так, чтобы не страдали наши национальные интересы и мы не ставили под вопрос политику непризнания», – заявил глава правительства Грузии.

Он также назвал «мудрой, верной и исторической» рекомендацию Еврокомиссии присвоить его стране статус кандидата в Евросоюз.

По словам Гарибашвили, Грузия работала и продолжит работать, чтобы в итоге стать членом Евросоюза. «Но это длительный и многолетний процесс», заключил Гарибашвили.