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Грузия решила сочетать внешние ориентиры ЕС со своими национальными интересами
Грузия продолжит сочетать внешние ориентиры ЕС со своими национальными интересами
Грузия, которой ЕК в среду рекомендовала присвоить статус кандидата в ЕС, продолжит во внешней политике отдавать приоритеты национальным интересам, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас есть собственные национальные интересы, связанные с проведением политики непризнания (Абхазии и Южной Осетии), – сказал он на брифинге. – Мы говорили об этом с нашими европейскими и американскими коллегами».
По его словам, власти страны «эксклюзивно руководствуются национальными интересами».
«Это сенситивно и специфически, и наши партнеры понимают нас», – заявил Гарибашвили.
«По мере возможностей мы максимально разделяем внешнюю политику ЕС. Но так, чтобы не страдали наши национальные интересы и мы не ставили под вопрос политику непризнания», – заявил глава правительства Грузии.
Он также назвал «мудрой, верной и исторической» рекомендацию Еврокомиссии присвоить его стране статус кандидата в Евросоюз.
По словам Гарибашвили, Грузия работала и продолжит работать, чтобы в итоге стать членом Евросоюза. «Но это длительный и многолетний процесс», заключил Гарибашвили.