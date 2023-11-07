В Баку вынесли приговор жителю Карабаха по делу о геноциде

Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Так она прокомментировала обвинения Тбилиси в адрес российских военных о смертельном ранении накануне в приграничье с Южной Осетии жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Тамаза Гинтури.

«Никто не верит в Грузии в возможность совместного будущего с Россией», – сказала она.

По словам Саломе Зурабишвили, «единственный ответ – это мирная жизнь Грузии в мирной Европе».

«Иной перспективы у Грузии нет, – заявила президент. – Мы должны быть в единой европейской семье».

Российские пограничники охраняют границу Южной Осетии после войны–2008, в республике на основании двусторонних соглашений находятся российские военные. По рассказам односельчан, Тамаз Гинтури с другим жителем Кирбали направился в близлежащую церковь и был застрелен по пути домой. Находившийся с ним Леван Дотиашвили задержан и доставлен в Южную Осетию.

Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление при задержании, предприняв попытку наезда автомобилем на пограничников; огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю, сообщили в пресс-службе комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.