По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
В Баку вынесли приговор жителю Карабаха по делу о геноциде
Суд в Баку приговорил жителя Нагорного Карабаха к 15 годам тюрьмы по делу о геноциде
Бакинский военный суд приговорил обвиняемого по делу о геноциде жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам тюрьмы, сообщает информагентство «Тренд».
Уточняется, что председатель Бакинского военного суда Зейнал Агаев зачитал приговор, согласно которому Хачатряну Вагифу назначена мера наказания в виде 15 лет лишения свободы, передает ТАСС.
Также агентство сообщает, что согласно приговору первые пять лет из назначенного срока Хачатрян будет содержаться в изоляторе, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима.
Ранее в Азербайджане арестовали экс-главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма.