Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Раскрыта тема переговоров США и Китая
Источник: США и Китай обсудят контроль над вооружениями
Американская и китайская стороны в ходе переговоров намерены обсудить контроль над вооружениями, сообщил источник в правительстве КНР.
Делегацию Китая на переговорах возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР, сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, делегации планируют обменяться мнениями по разным вопросам, в том числе по международным соглашениям по контролю над вооружениями.
Договоренность о переговорах достигнута в ходе недавнего визита китайского министра иностранных дел Ван И в США.
Стороны договорились о консультациях, в том числе о контроле над вооружениями и нераспространении.
Переговоры запланированы на понедельник, они пройдут в Вашингтоне. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.