Раскрыта тема переговоров США и Китая

Источник: США и Китай обсудят контроль над вооружениями

Tекст: Алексей Дегтярев

Делегацию Китая на переговорах возглавит руководитель департамента контроля над вооружениями МИД КНР, сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, делегации планируют обменяться мнениями по разным вопросам, в том числе по международным соглашениям по контролю над вооружениями.

Договоренность о переговорах достигнута в ходе недавнего визита китайского министра иностранных дел Ван И в США.

Стороны договорились о консультациях, в том числе о контроле над вооружениями и нераспространении.

Переговоры запланированы на понедельник, они пройдут в Вашингтоне. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт.