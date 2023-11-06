Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
В Кремле завили об отсутствии заявлений Путина об участии в выборах 2024 года
Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в выборах
Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Он напомнил, что сама президентская кампания пока еще не объявлена. Так представитель Кремля прокомментировал публикацию агентства Reuters о том, что Путин якобы решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах.
Ранее Песков заявил, что у Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах.