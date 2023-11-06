В Кремле завили об отсутствии заявлений Путина об участии в выборах 2024 года

Путин: Россия защищает свою культуру, историю и язык в Донбассе и Новороссии

Tекст: Валерия Городецкая

«Давайте вспомним то, что происходило во времена, скажем, Александра Невского. Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И это самое главное, потому что если разрушается культура, и традиции, и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной», – заявил глава государства в ходе встречи с новым составом Общественной палаты России, передает официальный сайт президента.

«Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – сказал президент.



«Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», – подчеркнул Путин.







Ранее президент России Владимир Путин, говоря о целях спецоперации на Украине, заявил, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.