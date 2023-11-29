Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.14 комментариев
В НАТО признали, что не могут назвать российскую армию слабой
Вооруженные силы России нельзя назвать слабыми, заявил в интервью газете El Mundo командующий многонациональным Северо-восточным корпусом Североатлантического альянса Юрген-Иоахим фон Зандрарт.
Он подчеркнул, что российские военные концентрируют свое внимание на большом количестве артиллерии и на повышении эффективности наземных сил. Фон Зандрарт считает, что это не говорит о слабости ВС России, а лишь указывает на ее другой подход к операциям, командованию и контролю, передает RT.
Ранее министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось и не оправдало их ожиданий.