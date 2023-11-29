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Роскомнадзор составил 47 протоколов на онлайн-сервисы за ЛГБТ-контент
Роскомнадзор составил 47 протоколов в отношении онлайн-сервисов за показ ЛГБТ-контента
Роскомнадзор в этом году составил 47 административных протоколов в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента, сумма штрафов составила более 29 млн рублей. За пропаганду ЛГБТ также составлено два протокола на сумму 1,2 млн, сообщила начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.
По ее словам, в 2023 году Роскомнадзором по всей стране в связи с демонстрацией аудиовизуальными сервисами ЛГБТ-контента было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 29,2 млн рублей, передает ТАСС. Бычкова добавила, что в связи с пропагандой ЛГБТ-контента было составлено два протокола, сумма штрафов составила 1,2 млн рублей.
Она добавила, что в отношении редакций и учредителей СМИ также было вынесено два предупреждения «о недопущении злоупотребления свободой массовой информации» за пропаганду ЛГБТ и одно предупреждение за демонстрацию ЛГБТ в СМИ, добавила Бычкова.
Ранее Министерство юстиции через суд потребовало признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретить на территории России.