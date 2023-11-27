Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.4 комментария
Главный антироссийский радикал изгнан из партии Саакашвили
Главный антироссийский радикал Никанор Мелия изгнан из партии Саакашвили
Лидер антироссийских радикальных выступлений в Тбилиси в 2019 году, бывший председатель саакашвилевского «Единого национального движения» Никанор Мелия изгнан из этой крупнейшей оппозиционной партии, что стало наиболее ярким подтверждением раскола в ее рядах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Нынешний глава партии Леван Хабеишвили заявил, что Мелия «более не числится в рядах «Единого национального движения».
По его словам, «отныне Мелия не представляет «Нацдвижение».
Ранее исключенный радикал и его сторонники отказались подписать «Манифест» в знак совместной борьбы против правящей «Грузинской мечты».
Сторонники Мелия говорят, что им «выписаны волчьи билеты», а также отмечают, что вместе с тысячами соратников намерены создать новую политическую силу.
«Партия разрушена», – заявил экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава, обвинивший в этом находящихся за пределами страны «кассиров» «Нацдвижения», в том числе скрывающегося от грузинского правосудия министра обороны Грузии периода войны с Россией в 2008 году Давида Кезерашвили.
Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе заявил, что «наступила последняя фаза раскола в «Едином национальном движении».
Находящийся под арестом гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на днях заявил, что намерен вернуться к руководству созданного им движения.
При этом как гражданин иностранного государства он не имеет права участвовать в грузинской политике.