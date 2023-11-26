Байден заявил об освобождении четырехлетней американки из плена ХАМАС

Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

Глава Дагестана Меликов сообщил о прибытии в республику первой группы беженцев из Палестины

Tекст: Антон Антонов

Меликов в Telegram сообщил, что в пункте временного размещения есть «все условия для их комфортного проживания». Он отметил, что Россия «всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров».

Как заявил Меликов, беженцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны». Им помогут «адаптироваться к новым условиям», дадут «возможность получать образование и работать».

Беженцев, в том числе порядка 20 детей, разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

Глава минобрнауки республики Яхья Бучаев сообщил, что власти региона «располагают списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни». Им обеспечат обучение в Гамияхской средней общеобразовательной школе, дошкольников устроят в детский сад в селе Гамиях, «если родители изъявят такое желание». Детей, которые не говорят по-русски, будут обучать на арабском, учителя подготовлены. Прибытие в Дагестан второй группы эвакуированных из Палестины ожидается в воскресенье.

Напомним, Чечня также согласилась принять беженцев из сектора Газа. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.