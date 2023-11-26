Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.14 комментариев
Байден заявил об освобождении четырехлетней американки из плена ХАМАС
Из числа удерживаемых в заложниках в секторе Газа отпущена американская девочка, сообщил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в воскресенье.
Освобождена четырехлетняя Эбигейл Эдан, она находилась в числе 13 заложников, освобожденных 26 ноября в анклаве, заявил Байден, передает ТАСС.
Он добавил, что США продолжат оказывать давление, Вашингтон ожидает, что будут освобождены и другие американские граждане.
До этого Байден заявил, что намерен призвать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий