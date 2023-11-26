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    В Германии обнаружили «тяжелый государственный кризис»
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    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    58 комментариев
    26 ноября 2023, 19:24

    В Крыму из-за шторма создали оперативный штаб

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперативный штаб создан и работает в Крыму в связи с непогодой сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он подчеркнул, что в связи с ухудшением погодных условий в Крыму все службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Аксенов указал, что для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии необходимо звонить по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10.

    Ветер ураганной силы до 40 метров в секунду бушует на северо-западе Крыма, ветер достигает скорости 25-26 метров в секунду в Евпатории, Севастополе и поселках на западном берегу.

    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (20)
    26 ноября 2023, 09:24
    Во Франции призвали начать восстанавливать отношения с Россией

    Французский политик Филиппо призвал восстанавливать отношения с Россией

    Во Франции призвали начать восстанавливать отношения с Россией
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западу следует прекратить идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Москвой, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

    «Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся!» – заявил он.

    Филиппо заявил о необходимости вести диалог с Россией и забыть о президенте Украины Владимире Зеленском. «Давайте (…) поможем миру восторжествовать!» – написал он, передает РИА «Новости».

    Политик также заявил о желании США и Германия вернутся на российские рынки как можно скорее.

    Ранее Филиппо возмутился отказом Зеленского от переговоров с Москвой.

    Коментарии (31)
    25 ноября 2023, 20:47
    Жители Финляндии начали протестовать из-за закрытия границы с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители финских городов начали митинговать в знак протеста против закрытия границы с Россией, в акции участвуют в том числе маленькие дети.

    В Хельсинки и Тампере люди в руках держат плакаты с надписями «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы» и другие, сообщают «Известия».

    Согласно данным полиции, в демонстрации на Сенатской площади в центре финской столице участвуют около 100 человек. Митинг продлился около часа.

    Правоохранители указали, что демонстрации не помешали дорожному движению и носили мирный характер.

    Напомним, в начале недели Финляндия закрыла три КПП на границе с Россией, после этого – еще три других пункта.

    Коментарии (11)
    26 ноября 2023, 12:35
    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году

    Политолог Рар: Ошибки правительства Шольца создают хорошие возможности для оппозиции

    Рар: Правительственный «светофор» Шольца будет сметен в следующем году
    @ IMAGO/TACC

    Tекст: Евгений Поздняков

    Неудачные решения правительства Шольца грозят обернуться для ФРГ серьезным кризисом, на этом фоне другие фигуры осознают, что могут одержать верх в назревающей борьбе за пост канцлера, заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Баварии заявили о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    «Правительство Шольца сейчас критикуют практически за всё. Однако главной причиной резких высказываний оппозиции в адрес канцлера стала попытка его коалиции провести манипуляции с перераспределением бюджета. Эти действия были пресечены конституционным судом ФРГ, и теперь руководству придется идти на резкое сокращение расходов», – подчеркивает Александр Рар.

    «Таким образом, в 2024 году правительство будет вынуждено существенно повысить налоги. Социальные пособия значительно урежут, а ведь миллионы людей в Германии уже привыкли к хорошей жизни на высокие выплаты по безработице. Соответственно, закроются и многие инфраструктурные проекты», – отмечает эксперт.

    «Однако в Баварии столь же критической экономической ситуации в настоящий момент не наблюдается. В связи с этим премьер-министр региона Маркус Зедер прекрасно осознает, что в случае усугубления финансовых трудностей в ФРГ, именно его земле придется раскошелиться на содержание других, более бедных соседей», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, данный исход событий его совершенно не устраивает. Столь резкими высказываниями он пытается сопротивляться сложившимся в Германии политическим тенденциям. Кроме того, Зедер – крайне амбициозный лидер, которому удалось избежать зомбирования либеральными мантрами», – напоминает Рар.

    «Он хорошо осознает сложившуюся в ФРГ ситуацию и видит неплохие шансы на то, чтобы побороться за пост кандидата в канцлеры от Христианско-социального союза (ХСС). Для этого ему необходимо позиционировать себя в качестве наиболее «зубастого» критика действующего правительства», – акцентирует эксперт.

    «Германии угрожают сильнейшие социальный и экономический кризисы уже этой зимой. Появившиеся дырки в бюджете растут, что лишь усугубляет ситуацию в стране. Нельзя исключать того, что «светофор» Шольца уже в 2024 году будет сметен противниками текущей политики правительства», – резюмирует Рар.

    Ранее в Баварии заявили о наблюдающемся в ФРГ «тяжелом государственном кризисе». Об этом в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk сообщил премьер-министр региона, председатель ХСС Маркус Зедер. Он также подчеркнул, что действующее правительство изжило себя.

    По его словам, действующая правящая коалиция должна находиться в оппозиции. Он уверен, что у руководства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер отметил, что в стране возникло не «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Причиной для критики правительства Шольца стала проблема перераспределения запланированных статей расходов. Накануне Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов.

    Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов посчитал, что кабмин не может менять уже установленные категории выплат. В связи с этим министерству финансов ФРГ пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

    Между тем политика Шольца вызывает вопросы не только у оппозиционных сил Германии, но и у представителей правящей коалиции. Так, член фракции «Союз-90»/«зеленые» Лиза Бадум заявила, что решение канцлера о расширении поставок газа из Нигерии противоречит международным обязательствам страны.

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    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (15)
    26 ноября 2023, 07:44
    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил проблемы на границе с Польшей «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Украины возникли сложности на границе из-за некоторых политических шагов ее соседей, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками.

    Зеленский заявил о необходимости для Киева придерживаться «очень взвешенной политики». По его словам, у украинских властей есть «план действий». Он сказал, что возник «новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов». Зеленский считает, что следует «дать чуточку времени соседям» Украины. Он выразил надежду, что ситуация разрешится, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что власти Польши должны положить конец «позорной блокаде», которую устроила группа «маргиналов». Пункты пропуска на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

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    26 ноября 2023, 05:49
    Премьер Баварии заявил о тяжелом государственном кризисе в Германии

    Премьер Баварии Зедер назвал ситуацию с бюджетными проблемами Германии тяжелым государственным кризисом

    Премьер Баварии заявил о тяжелом государственном кризисе в Германии
    @ Wolfgang Kumm/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии наблюдается «тяжелый государственный кризис», действующее правительство изжило себя, заявил премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер.

    Зедер считает, что место нынешней правительственной коалиции «Светофор» – «в оппозиции». По его мнению, у правительства нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. Зедер заявил, что в Германии возникло не «не чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация для правительства», передает ТАСС со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

    Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов посчитал, что кабмин не может просто так менять статьи расходов, суд поддержал это мнение. Минфину пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года.

    Тем временем во фракции «Союз-90»/«зеленые» (входят в правительственную коалицию) в Бундестаге резко раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за слова о заинтересованности Германии в расширении поставок газа из Нигерии.


    Коментарии (21)
    26 ноября 2023, 12:44
    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»

    Песков: Дискриминационные заявления Киева характерны не для власти, а для режима

    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дискриминационные заявления Киева в адрес русских, проживающих на Украине, характерны для режима, а не для власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Это суть киевского режима», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в нормальном руководстве страной не может быть таких дискриминационных заявлений. Он отметил, что на Украине живут миллионы русских, поэтому такие заявления может допускать только режим.

    Ранее  председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства.

    Коментарии (15)
    26 ноября 2023, 08:17
    Глава Подмосковья сообщил о повреждениях строений после атаки беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Подмосковье есть повреждения строений после попытки атаки пяти дронов, которые были перехвачены над регионом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Он уточнил, что ночью силами ПВО было перехвачено пять беспилотников в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

    «В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», – сообщил Воробьев в Telegram.

    Главы муниципалитетов окажут помощь жителям при необходимости, добавил Воробьев.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пресечении атаки дронов на подлете к столице. Также БПЛА были сбиты и подавлены силами РЭБ в Брянской, Калужской и Тульской областях.

    Коментарии (17)
    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (7)
    26 ноября 2023, 13:14
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    @ @Andy Stone

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пресс-секретарь корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России соцсетями Facebook и Instagram) Энди Стоун объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Как указали в ведомстве, Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ. По какой именно статье ведется розыск, в базе не отмечается.

    Ранее сообщалось, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».

    Коментарии (7)
    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

    Коментарии (9)
    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

    Коментарии (9)
    26 ноября 2023, 06:59
    Чехия задумалась о санкциях против российского газа

    На фоне получения российского газа фирмами в Чехии глава минпромторга страны Сикела поднял вопрос о санкциях

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые чешские фирмы получают российский газ, следует подумать, не ввести ли ограничительные меры, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела.

    Сикела заверил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Чехия способна обойтись без российского газа, в стране «создали запасы на эту зиму» без поставок из России, передает РИА «Новости».

    Однако выяснилось, что «с октября некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять» в Чехию. Как сообщил Сикела, «в целом до конца октября газ из России составил 1,2% общих поставок за 2023 год».

    Министр отметил, что на импорт российского газа в страны ЕС санкции не распространяются – некоторые государства Европы не могут без него обойтись. При этом Сикела считает необходимым предупреждать конечных потребителей о том, что поставщики покупают российский газ.

    Как заявил Сикела, «данная ситуация ничего не меняет» в том, что Чехия «определенно избавилась от зависимости от российского газа». По его словам, «в свете последних событий» Чехии «необходимо подумать, не ввести ли ограничительные меры на национальном уровне» или же действовать в соответствии с решениями «всего ЕС».

    Напомним, в октябре Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, у других стран Европы может быть другая позиция.

    Коментарии (8)
    26 ноября 2023, 07:18
    В Раде сообщили о нежелании украинских полицейских помогать военкоматам

    Депутат Рады Костенко рассказал о нежелании украинских полицейских участвовать в «скандалах» и помогать военкоматам

    Tекст: Антон Антонов

    До конца 2023 года на Украине разработают закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), так как полиция «отстраняется» от помощи им, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Костенко пояснил, что у сотрудников военкоматов нет «никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы». Полицейские «иногда отстраняются от этого», так как не хотят быть «в центре скандала», и поступают так, чтобы «человека не привлекать», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
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      13 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      России незачем относиться к мигрантам по-арабски

      Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

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    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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