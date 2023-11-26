Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.11 комментариев
Анонсировано выступление группы Uma2rman на международной выставке «Россия»
Группа Uma2rman выступит на международной выставке-форуме «Россия» 26 ноября
Группа Uma2rman 26 ноября выступит на главной уличной сцене в рамках Международной выставки-форума «Россия».
На главной сцене мероприятия, расположенной в павильон R ВДНХ Uma2rman проведет масштабный бесплатный концерт, который начнется в 20:00, говорится в сообщении на сайте выставки-форума.
В Telegram-канале «Москва сейчас» указали, что концерт Uma2rman пройдет на ВДНХ в честь дня Нижегородской области.
Ранее на главной уличной сцене Международной выставки-форума «Россия» прошло шоу «Родники. Олег Газманов и «Таврида.АРТ». Кроме того, на Международной выставки-форума выступила российская певица Ирина Дубцова.
Напомним, что гостями Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель.