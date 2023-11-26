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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    27 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    49 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    80 комментариев
    26 ноября 2023, 12:44

    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»

    Песков: Дискриминационные заявления Киева характерные не для власти, а для режима

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дискриминационные заявления Киева в адрес русских, проживающих на Украине, характерные для режима, а не для власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

    «Это суть киевского режима», – сказал он, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что в нормальном руководстве страной не может быть таких дискриминационных заявлений. Он отметил, что в России живут миллионы русских, поэтому такие заявления может допускать только режим.

    Ранее  председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства.

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (27)
    25 ноября 2023, 16:28
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    Захарова ответила на признание Чичваркина в проигрыше
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бизнесмену и иноагенту Евгению Чичваркину следует признаваться не в том, что западные санкции не помешали России, а в том, что США изначально хотели ударить по Евросоюзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на ролик, в котором Чичваркин признал победу за Россией.

    Она отметила, что нужно признаваться в другом – в том, что США изначально планировали нанести стратегическое поражение именно Евросоюзу.

    Сходным образом США поступили и с Израилем, гарантировав ему безопасность, и замкнув ближневосточную стратегию на себя, заключила дипломат.

    В июне 2023 года Чичваркин говорил, что российская сторона побеждает в противостоянии на Украине.

    Коментарии (32)
    25 ноября 2023, 19:57
    На Украине заявили, что Россия впервые атаковала черными беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для корпусов беспилотников «Герань-2» якобы начали применять карбон, заявил представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат.

    Этот материал позволяет поглощать радиолокационные сигналы, из-за него сами устройства получаются черного цвета, сказал Игнат, передает радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

    Такое усовершенствование усложнит работу украинской ПВО, добавил он.

    По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», ВС России впервые использовали в ходе воздушной операции прошедшей ночью дроны черного цвета.

    Напомним, в субботу украинские военные сообщали, что в ночь на 25 ноября ВС России якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия использует дешевый и эффективный способ противодействия противнику, используя сразу большое количество дронов.

    Коментарии (37)
    25 ноября 2023, 16:07
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    Вторая за день подпорная стена частично разрушилась на трассе на южном берегу Крыма
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Частичное разрушение стены зафиксировали на автодороге Ливадия – Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил глава Минтранспорта региона Николай Лукашенко.

    Он заявил, что аварийный участок будет огражден, установят соответствующие маячки, передает РИА «Новости».

    Ранее в Севастополе обрушилась подпорная стена на проезжую часть. Сейчас движение транспорта на этом участке восстановлено.

    Коментарии (13)
    25 ноября 2023, 14:56
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    Захарова заступилась за высмеянного Сунака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер и лидер консерваторов Риши Сунак, недавно осмеянный оппозицией из лейбористов за «неправильное использование молотка», оказался жертвой манипуляций, в ролике, где политик якобы «неправильно» использует инструмент, не показали контекста ситуации, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

    Лейбористы опубликовали ролик с Сунаком, где тот бьет по детали не бойком молотка, а боковой частью. Они сделали под публикацией ироничную подпись, в которой отмечается, что Сунак не в состоянии правильно работать молотком, рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на то, что сам ролик – часть сюжета британского телеканала iTV. В сюжете Сунак посетил ювелирную мастерскую в Йоркшире, мастер специально сказала премьеру ударить боковой частью молотка.

    Лейбористкая партия опубликовала обрезанную часть ролика, где совета мастера нет.

    Захарова отметила, что подобная манипуляция лейбористов – «ровно то, что на Западе делают с Россией», когда берут определенные фрагменты видео, аудио, вырванные из контекста цитаты и говорят лишь о какой-то определенной части шагов российской стороны, преподнося это с противоположным изначальному смыслом.

    При этом опровержения, основанные на фактах, на Западе не видят или сознательно замалчивают, подчеркнула дипломат. С Сунаком дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована, но «антироссийская же медиакампания носит характер пандемии», заключила Захарова.

    Коментарии (14)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (8)
    25 ноября 2023, 18:27
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-конференция украинского, швейцарского и латвийского президентов Владимира Зеленского, Алена Берсе и Эдгарса Ринкевичса в Киеве прервалась из-за воздушной тревоги.

    Трансляция пресс-конференции прервалась, как только Зеленский, Берсе, Ринкевичс и литовский премьер Ингрида Шимоните закончили выступать и начали отвечать на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    В зале зазвучала сирена, политики ушли из зала и отправились в бомбоубежище.

    Отмечается, что сообщений о взрывах в украинской столице или работе ПВО не поступало.

    До этого украинские военные заявляли, что в ночь на 25 ноября российские вооруженные силы якобы выпустили по Киеву рекордное количество беспилотников.

    Коментарии (16)
    25 ноября 2023, 18:47
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять до 50% территории
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллапс украинской армии может привести к тому, что киевский режим потеряет 50% своей территории, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    ВСУ находятся «на грани коллапса», это признают все, если армия Украины падет, то произойдет «стремительный вывод войск», сказал Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные «заполнят эту оставленную пустоту», в таком случае эта территория не будет возвращена Украине.

    Разведчик отметил, что ситуация для украинской стороны на линии соприкосновения стала катастрофической, у ВСУ закончились человеческие резервы, а российские военные якобы ликвидируют большинство украинских солдат.

    Если кто-то из приближенных к руководству киевского режима не убедит президента страны Владимира Зеленского прекратить боевые действия, то ситуация Украины может стать плачевной. В таком случае 20% потерянных территорий могут стать 40% или даже 50%

    До этого Риттер заявлял, что командование украинской армии держит западные танки в резерве из-за страха их уничтожения.

    Коментарии (27)
    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 20:47
    Жители Финляндии начали протестовать из-за закрытия границы с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жители финских городов начали митинговать в знак протеста против закрытия границы с Россией, в акции участвуют в том числе маленькие дети.

    В Хельсинки и Тампере люди в руках держат плакаты с надписями «Я хочу увидеть свою бабушку», «Откройте границы» и другие, сообщают «Известия».

    Согласно данным полиции, в демонстрации на Сенатской площади в центре финской столице участвуют около 100 человек. Митинг продлился около часа.

    Правоохранители указали, что демонстрации не помешали дорожному движению и носили мирный характер.

    Напомним, в начале недели Финляндия закрыла три КПП на границе с Россией, после этого – еще три других пункта.

    Коментарии (11)
    25 ноября 2023, 16:50
    Полиция начала розыск после видео с дракой в метро Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в столице ведут розыск пассажиров метро, устроивших драку в вагоне, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

    Полицейские заметили видеозапись, распространяемую в Сети, на ней запечатлена драка двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Отмечается, что дерущихся пытались разнять другие пассажиры.

    Ведется проверка, устанавливаются причастные к инциденту лица.

    В октябре в столичном метро между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом.

    Коментарии (7)
    25 ноября 2023, 15:47
    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США из-за поставок Украине

    Маск испугался нехватки боеприпасов у ВС США
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нехватка снарядов у американской армии из-за поставок киевскому режиму пугает, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова бизнесмена Дэвида Сакса.

    Сакс заявил, что о дефиците боеприпасов у армии США было известно еще год назад, но проблема до сих пор не решена. По его мнению, деиндустриализация снизила боеспособность страны, передает РИА «Новости».

    «Пугающе», – прокомментировал Маск пост бизнесмена.

    Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ «волшебной палочкой».

    Коментарии (7)
    25 ноября 2023, 17:03
    Умерла актриса театра и кино Наталия Дмитриева
    Умерла актриса театра и кино Наталия Дмитриева
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева, сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке.

    Дмитриева скончалась на 79 году жизни в результате продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Актриса снялась в 40 лентах, она известна широкому зрителю по роли Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходи, уходи», Людмилы в «Прогулке, достойной мужчин» и других фильмах.

    Дмитриева с 1968 по 1979 годы служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 1980 году она перешла в Молодежной театр на Фонтанке, там она прослужила 43 года.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 16:46
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    Полковник Макгрегор: Лидеры НАТО в кулуарах требуют отставки Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководители государств-участников Североатлантического альянса вне публичного пространства требуют отставки украинского президента Владимира Зеленского, предположил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Зеленскому должны в личных беседах заявлять о том, что для него «все кончено», и что ему нужно покинуть свой пост, предположил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner, передает РИА «Новости».

    По мнению полковника, западные страны хотят видеть в кресле украинского президента надежного кандидата, который представит то, что останется на тот момент от Украины. Этот человек должен будет начать мирные переговоры с Россией.

    Ранее Макгрегор заявлял, что конфликт на Украине фактически окончен.

    Коментарии (12)
    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

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      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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