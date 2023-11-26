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    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    79 комментариев
    26 ноября 2023, 04:59

    Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

    Освобожденные Израилем палестинские заключенные прибыли на Западный берег реки Иордан

    Tекст: Антон Антонов

    На Западный берег реки Иордан прибыли палестинские заключенные, которых Израиль освободил после освобождения израильских заложников палестинским движением ХАМАС.

    Автобусы с палестинцами, которых выпустили из израильских тюрем, прибыли в город Бейтуния, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, из плена в секторе Газа освобождены 13 израильтян и четыре заложника с гражданством Таиланда.

    25 ноября 2023, 18:04
    Стало известно об обстреле Израилем сил ООН в Ливане

    Миротворцы: Израиль обстрелял силы ООН в Ливане

    Стало известно об обстреле Израилем сил ООН в Ливане
    @ DPA/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обстрелян израильскими военными в южной части ливанской территории, сообщили миротворцы.

    Патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны армии Израиля у города Айтарун на юге Ливана, сообщили миротворцы, передает РИА «Новости».

    Никто из миротворцев не получил ранений, поврежден один автомобиль.

    Ранее при обстреле юга Ливана Израилем погибли корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen.

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    25 ноября 2023, 06:23
    Премьер Бельгии ответил на критику со стороны Израиля

    Премьер Бельгии де Кроо сообщил о намерении властей страны пригласить израильского посла «на кофе» на фоне спора о Газе

    Tекст: Антон Антонов

    В ответ на резкую критику со стороны Израиля глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что власти Бельгии пригласят израильского посла «на кофе».

    Де Кроо, комментируя свои слова о том, что «гуманитарная помощь не проходит из-за проблем со стороны Израиля», подчеркнул, что «это не мнение, это факт». При этом он отметил, что «осудил теракты ХАМАС». Де Кроо подчеркнул, что признает «право Израиля на самооборону, естественно, в рамках международного права». Кроме того, де Кроо указал, что заявлял о необходимости «прекратить убивать гражданских лиц с обеих сторон». Он считает свою позицию взвешенной, ее повторят израильскому послу, передает РИА «Новости».

    Напомним, главы правительств Испании и Бельгии встретились в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, после чего отправились в Рамаллу, где провели переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьеров этих стран. Израильского посла вызвали в МИД Испании.


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    25 ноября 2023, 21:12
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии, заявил представитель организации в Ливане.

    Представитель добавил, что ХАМАС намерен стремиться к успеху соглашения с Израилем, передает РИА «Новости».

    Между тем телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Египет и Катар заняты переговорами с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с задержкой второй группы заложников в секторе Газа.

    Напомним, Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия. Боевое крыло ХАМАС сообщило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

    После этого источник сообщал, что Израиль отвел ХАМАС срок до полуночи по местному времени для освобождения второй группы удерживаемых лиц.

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    25 ноября 2023, 19:30
    Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

    Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить операцию в Газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.

    Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.

    Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

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    25 ноября 2023, 20:09
    В Берлине десятки тысяч человек собрались на акцию против поставок оружия Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице десятки тысяч человек начали акцию в поддержку мира на украинской территории и против поставок оружия киевскому режиму.

    Полиция сообщила о 10 тыс. собравшихся демонстрантах, а организаторы заявили о 20 тыс. участниках акции, передает ТАСС.

    Митингующие выступили под лозунгом «Нет войнам – остановить безумие наращивания вооружений – формировать мирно и справедливо будущее».

    Перед ними выступила депутат парламента страны Сара Вагенкнехт, она раскритиковала правительство Германии за передачу оружия Украине. Политик заявила, что украинцы нуждаются не в оружии, а в мире, для чего необходимы переговоры.

    Также она добавила, что Германия несет ответственность за защиту права Израиля на существование, но эта ответственность не обязывает приукрашивать действия правительства израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Эскалация не приведет к большей безопасности этой страны, а повысит угрозу для его жителей, подчеркнула Вагенкнехт.

    К демонстрации призывала Левая партия, профсоюзные деятели и некоторые деятели искусства.

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    25 ноября 2023, 15:50
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    Захарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
    @ Алина Файзрахманова/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва не оставит без помощи ни одного россиянина, находящегося сейчас в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что большинство граждан России уже покинули сектор, но сейчас поддерживаются контакты с еще десятками граждан, которые ранее не могли выйти на связь, передает ТАСС.

    «С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС», – уточнила она.

    Сейчас проход через КПП «Рафах» закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между движением ХАМАС и Израилем. Эвакуацию через КПП продолжат после окончания гуманитарной паузы, сообщила Захарова.

    Ранее в Москву доставили еще 105 эвакуированных из Газы граждан России.

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    25 ноября 2023, 22:22
    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем

    ХАМАС согласилось продолжить освобождение заложников после объявления военного крыла о приостановке обмена с Израилем

    ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС сообщило, что усилия Египта и Катара позволили сохранить в силе договоренности с Израилем об освобождении заложников и заключенных.

    Позднее ХАМАС сообщило, что «ответило положительно на усилия Египта и Катара» по сохранению «временного соглашения о перемирии». В сообщении говорится, что Египет и Катар «передали приверженность оккупационных сил всем условиям, предусмотренным в соглашении», передает РИА «Новости».

    Египетское ТВ сообщает, что Каиру удалось преодолеть технические трудности и «второй этап сделки по обмену заложниками и задержанными будет реализован в соответствии с установленным графиком», передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС освободит в субботу 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    25 ноября 2023, 20:25
    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников

    Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки в случае отказа от освобождения второй группы заложников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные намерены продолжить наступление в секторе Газа, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил источник израильского телеканала в системе безопасности страны.

    У ХАМАС есть время до полуночи по местному времени (1.00 мск), чтобы освободить вторую группу удерживаемых, сообщил источник 13-го канала израильского телевидения, передает ТАСС.

    В противном случае армия Израиля может вернуться к «маневрированию в секторе Газа», сказал собеседник.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

    Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия.

    Боевое крыло ХАМАС заявило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.

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    25 ноября 2023, 14:23
    Haaretz: Израиль знал о подготовке нападения ХАМАС за год до эскалации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона знала о планах ХАМАС организовать нападение за год до самого события, сообщили неназванные источники в израильском минобороны издания Haaretz.

    Израильская разведка располагала подробной информацией о плане ХАМАС перейти через границу сектора Газа более чем за год, утверждает Haaretz со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

    По словам собеседников, руководство страны ознакомилось с несколькими такими разведданными.

    Вероятно, Израиль не поверил в то, что палестинское движение намеревается провести такую атаку, заключило издание.

    Напомним, в пятницу утром между Израилем и ХАМАС начало действовать четырехдневное перемирие.

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    25 ноября 2023, 07:46
    Спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Москвы

    Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Москвы в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Москвы в Египет, он доставит 15 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщило ведомство.

    Спецборт вылетел из аэропорта Жуковский. Самолет направляется в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарный груз включает продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Указывается, что груз, сбор которого проводило правительство Татарстана, направят в сектор Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    Напомним, всего российской стороной для населения сектора Газа уже доставлено 273 тонны гуманитарной помощи. Тем временем в Москве приземлился самолет, на котором прибыли еще 105 эвакуированных из Газы граждан России и членов их семей. Всего в Россию перевезли более 760 человек.


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    25 ноября 2023, 19:43
    Боевое крыло ХАМАС решило отложить передачу заложников Израилю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение второй группы израильских заложников отложено, сообщило боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Освобождение отложено до тех пор, пока «оккупационное правительство» не выполнит соглашения по допуску грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, заявила группировка, передает ТАСС.

    Там отметили, что израильской стороне для освобождения своих заложников также следует выполнить обязательство об освобождении палестинских заключенных.

    В субботу египетский телеканал Al Qahera News указывал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении перемирия. При этом начальник генштаба армии Израиля заявил, что израильские военные продолжат наступление после истечения срока перемирия.

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    26 ноября 2023, 01:00
    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников

    ХАМАС и ЦАХАЛ сообщили об освобождении второй группы израильских заложников

    ХАМАС освободило вторую группу израильских заложников
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из плена в секторе Газа освобождена вторая группа израильских заложников, сообщили палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило, что передало представителям Международного комитета Красного Креста «13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», передает ТАСС.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «переданы 17 заложников, включая 13 израильтян и четырех заложников с гражданством Таиланда». Колонна с освобожденными заложниками направилась по египетской территории в сторону границы с Израилем, передает РИА «Новости».

    Позднее армейская пресс-служба сообщила, что заложники прибыли в Израиль.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что освобождены 17 человек. Почему во вторую группу освобожденных вошли четверо иностранных граждан вместо семи, как заявлялось ранее, он не уточнил.

    ХАМАС заявило, что «завершило освобождение таиландских заключенных, которые находились в секторе Газа», благодаря посредническим усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Напомним, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявляли об отсрочке освобождения заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

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    26 ноября 2023, 00:07
    Израиль собрался вести переговоры с ХАМАС в условиях боевых действий

    Министр обороны Израиля Галант заявил, что войска не уйдут из сектора Газа до освобождения заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска не покинут сектор Газа, пока не будут освобождены все удерживаемые палестинскими радикалами заложники, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант сказал, что силы Израиля не могут «остановить войну», пока не «вернут всех заложников – а их еще много». Как отметил министр, гуманитарная пауза скоро закончится, «она займет не недели, она займет дни», далее переговоры с палестинским движением ХАМАС Израиль намерен «вести под огнем», передает ТАСС.

    Если ХАМАС рассчитывает «продолжить обсуждение» следующей гуманитарной паузы, то переговоры будут проводиться, «пока наши силы сражаются, это основа» для любой паузы, заявил Галант.

    Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в вопросе освобождения второй группы заложников достигнут значительный прогресс. Он призвал «проявить терпение». По его словам, Израиль «ведет переговоры через посредников с жестокой террористической организацией». Как заявил Хагари, «Египет и Катар делают все, что могут, чтобы сделка сохранилась». Он заверил, что Израиль полностью выполняет все условия сделки с ХАМАС.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. Позднее МИД Катара сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены».

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    26 ноября 2023, 01:35
    Первая группа беженцев из сектора Газа прибыла в Дагестан

    Глава Дагестана Меликов сообщил о прибытии в республику первой группы беженцев из Палестины

    Tекст: Антон Антонов

    В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек направлены в пункт временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.

    Меликов в Telegram сообщил, что в пункте временного размещения есть «все условия для их комфортного проживания». Он отметил, что Россия «всегда приходит на помощь тем, чьи права ущемлены, защищает их, дает еду и кров».

    Как заявил Меликов, беженцы «будут окружены заботой и смогут забыть про ужасы войны». Им помогут «адаптироваться к новым условиям», дадут «возможность получать образование и работать».

    Беженцев, в том числе порядка 20 детей, разместили на базе отдыха. На организацию временного размещения и питания из резервного фонда правительства республики выделено 8,2 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Глава минобрнауки республики Яхья Бучаев сообщил, что власти региона «располагают списками 28 детей школьного возраста, есть еще порядка пяти детей дошкольного возраста – это с учетом прибывающих в следующие дни». Им обеспечат обучение в Гамияхской средней общеобразовательной школе, дошкольников устроят в детский сад в селе Гамиях, «если родители изъявят такое желание». Детей, которые не говорят по-русски, будут обучать на арабском, учителя подготовлены. Прибытие в Дагестан второй группы эвакуированных из Палестины ожидается в воскресенье.

    Напомним, Чечня также согласилась принять беженцев из сектора Газа. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

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    25 ноября 2023, 17:56
    Al Qahera News: Египет получил сигналы о продлении перемирия Израиля и Палестины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из сектора Газа поступают положительные сигналы о продлении перемирия для освобождения большего числа находящихся в заложниках, утверждает египетский телеканал Al Qahera News.

    Египет получил положительные сигналы от всех сторон о продлении перемирия в анклаве, сообщил Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Египетские власти ведут переговоры о продлении перемирия еще на несколько дней, чтобы освободить больше удерживаемых лиц.

    24 ноября между Израилем и ХАМАС начало действовать перемирие, согласно договоренности, его продолжительность составит четыре дня.

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