Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Премьер Бельгии ответил на критику со стороны Израиля

Премьер Бельгии де Кроо сообщил о намерении властей страны пригласить израильского посла «на кофе» на фоне спора о Газе

Tекст: Антон Антонов

Де Кроо, комментируя свои слова о том, что «гуманитарная помощь не проходит из-за проблем со стороны Израиля», подчеркнул, что «это не мнение, это факт». При этом он отметил, что «осудил теракты ХАМАС». Де Кроо подчеркнул, что признает «право Израиля на самооборону, естественно, в рамках международного права». Кроме того, де Кроо указал, что заявлял о необходимости «прекратить убивать гражданских лиц с обеих сторон». Он считает свою позицию взвешенной, ее повторят израильскому послу, передает РИА «Новости».

Напомним, главы правительств Испании и Бельгии встретились в Израиле с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом, после чего отправились в Рамаллу, где провели переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что послы Бельгии и Испании будут вызваны в МИД страны после заявлений премьеров этих стран. Израильского посла вызвали в МИД Испании.



