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Израиль освободил палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС
Освобожденные Израилем палестинские заключенные прибыли на Западный берег реки Иордан
На Западный берег реки Иордан прибыли палестинские заключенные, которых Израиль освободил после освобождения израильских заложников палестинским движением ХАМАС.
Автобусы с палестинцами, которых выпустили из израильских тюрем, прибыли в город Бейтуния, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, из плена в секторе Газа освобождены 13 израильтян и четыре заложника с гражданством Таиланда.