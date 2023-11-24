В ЛНР провели осенние высадки деревьев в память о героях спецоперации

Города Краснодон, Свердловск, Алчевск, Антрацит и Луганск провели памятные высадки в честь погибших участников спецоперации. Для живых памятников подготовили площадки в городских скверах и парках. В Луганске памятные аллеи решили заложить на территориях семи храмов. Всего же в пяти городах ЛНР появилось 800 молодых деревьев пяти пород: березы, рябины, акации, клены и катальпы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Высадки прошли в рамках мероприятий программы экологических гуманитарных миссий в новые регионы. Важный для субъектов документ в феврале этого года утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Оператором экологических гумиссий выступает АНО «Сад памяти».

По словам председателя правительства ЛНР Сергея Козлова, в этом году регион активно участвовал в таких масштабных инициативах как «Сад памяти». Спикер подчеркнул, что участники СВО показывают пример мужества и чувства долга, именно поэтому важно как можно чаще проводить такие мероприятия и посвящать их новому поколению героев.

«Сегодня благодаря проекту в рамках гуманитарных миссий, пять городов ЛНР увековечили память бойцов и заложили мемориальные аллеи, где саженцы будут напоминать об отваге современных бойцов. Мне бы очень хотелось, чтобы эта память никогда не прерывалась», – добавил Козлов.

Представители Луганской Епархии назвали день высадок памятных деревьев большим историческим событием. В церковном ведомстве заявили, что духовенство всегда поможет несущим службу бойцам и присоединится к акциям, посвященным безвременно ушедшим героям.

«Высадка мемориальных деревьев – это хорошая возможность почтить светлую память героев, которые отдали свои жизни, защищая рубежи нашей Родины. Каждый разбитый сад, каждое дерево, посаженное в память о погибших в СВО, станет напоминанием об их подвиге. Пусть эта высадка станет примером того, как важно беречь и охранять страну и природу для будущих поколений», – сказал руководитель отдела Социального служения Луганской Епархии протоиерей Александр Беспалов.

В свою очередь представитель фонда «Защитники Отечества» в ЛНР Ольга Гонтарева отметила, что очень важно поддерживать участников и ветеранов CBO, семьи погибших бойцов, а также вносить посильный вклад в сохранение памяти героев. Поэтому фонд готов также поддерживать новые регионы, в том числе в реализации различных эколого-патриотических проектов.

«Сегодняшнее мероприятие – дань уважения всем тем, кто не пожалел своей жизни ради мира на земле, ради благополучия нашего народа. А значит память о них должна жить в наших сердцах, передаваться из поколения в поколение. И юное поколение должно учиться на их примере и быть готово к защите своего Отечества. Мы чтим сегодня всех участников боевых действий, которые погибали, защищая Родину еще с 2014 года. За девять с лишним лет мы лишились многих героев», – отметила Гонтарева.

Всего в высадке деревьев в городах ЛНР приняли участие сотни человек, к мероприятиям присоединились местные жители, представители профильных ведомств и волонтёрских организаций.

