Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.7 комментариев
Либертарианца Михаила Светова объявили в розыск
МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова
Лидера организации «Гражданское общество» и активиста Либертарианской партии Михаила Светова (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) объявили в розыск, следует из базы МВД России.
В отношении мужчины в августе было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Основание для возбуждения уголовного дела стало публичное исполнение Световым песни, где в положительном ключе рассказывается о лидере ОУН*-УПА* (запрещена в РФ) Степане Бандере, передает ТАСС.
По какой статье его разыскивают сейчас, в публикации не говорится. Ранее Светова штрафовали за нарушение правил деятельности иноагента. В настоящее время он находится за границей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ