Эксперт: Российская концепция многополярного мира становится все более популярной

Политолог Данилин: Речь Путина на G20 показала, что Россия – один из главных игроков на мировой арене

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Речь Путина на саммите G20 была наполненной важными смыслами. Она продемонстрировала, что глава российского государства – это ключевая фигура в мировой политике. Таким образом Россия влияет на все мировые процессы», – заметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.

По его словам, президент дал «жесткие и конкретные оценки» текущему миропорядку, а также прямо высказался по вопросам турбулентности на рынках: финансовых, энергетических и продовольственных. Для России это также значимо, потому что четверть века назад к мнению Москвы мало кто прислушивался, а сегодня Россия играет ведущую роль на мировой арене.

«Несмотря на все усилия Запада, Россия становится сильнее. Они пытались задушить нас санкциями, изолировать нас, но ничего не вышло. Мы развиваемся за счет нашего коллективизма, нашей общности, понимания общего дела. И российская концепция многополярного мира, который строится на общей выгоде и взаимопонимании, становится все более и более распространенной в мире», – отметил эксперт.

«Мы и наши близкие международные партнеры понимают, что решение вопросов глобальной повестки без участия России невозможно. И политика Запада по изоляции России провалилась», – пояснил политолог.

«Кто-то из G20 услышал новые аргументы для улучшения отношений с Россией. Кто-то осознал четкое позиционирование нашей страны. Кто-то услышал российские предложения о мире, в том числе и в Газе. И для кого-то все это стало поводом присоединиться к нашей повестке», – подчеркнул аналитик.

«Главное, что Россия на G20 вновь подтвердила выполнение взятых из себя международных обязательств. Поэтому президент России, конечно, произвел большое впечатление на всех участников сегодняшнего мероприятия», – резюмировал Данилин.

Напомним, президент России Владимир Путин на саммите G20 сказал, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации: появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития, сообщает пресс-служба Кремля.

«Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности», – указал он.

«Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия. И сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», – напомнил российский лидер.

«Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдываются, оправдывались в том числе борьбой с пандемией. И вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители», – детализировал он.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. «Важно перезапустить ВТО в полном объеме, включая ее арбитражную функцию, повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк», – подчеркнул Путин.