Минобороны: Российские силы отразили три атаки штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Ольга Никитина

Также на этом направлении в районе Работино нанесено поражение живой силе 65-й мехбригады ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства.

Под Купянском «Западная» группировка войск отразила атаку штурмовой группы 14-й мехбригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новоселовское (ЛНР), Синьковка и Тимковка Харьковской области. Украинские националисты потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовой группы 67-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР). В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения ВСУ. За сутки украинские военные потеряли до 65 человек и два пикапа.

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск отражена атака штурмовой группы 24-й мехбригады ВСУ в районе н. п. Ленинское (ДНР). Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки, Курдюмовки (ДНР). Общие потери ВСУ составили до 115 человек убитыми и ранеными, два БТР, столько же автомобилей и гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком направлении российские силы отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР). До 60 боевиков ВСУ были убиты или получили ранения, также ВСУ потеряли две БМП и два авто.

На Херсонском направлении российскими военными нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й бригады морской пехоты в районах н. п. Ивановка и Змиевка Херсонской области. Суточные потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.

Российские авиация, беспилотники, ракетные войска, артиллерия уничтожили за минувшие сутки склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, ЗРК С-300, а также поразили живую силу и технику в 127 районах.

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Воздвиженки (ДНР). Также уничтожены 45 украинских БПЛА в районах н. п. Марьинка (ДНР), Верхнекаменка, Меловатка ЛНР, Пшеничное, Мирное Запорожской области, Ольшана, Двуречное Харьковской области, Саги и Змиевка Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9 тыс. 95 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 539 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 507 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

Утром в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.