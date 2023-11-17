ПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»

Tекст: Ольга Никитина

Военное ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

В свою очередь губернатор Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, которые привел глава региона, над Северным молом сбиты две воздушных цели. В Спасательной службе Севастополя сообщили, что повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В 11.07 мск губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги, которая действовала с 10.47 мск.

Накануне сообщалось, что российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма.