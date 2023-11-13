В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
ЕС предупредил Азербайджан о последствиях при нарушении суверенитета Армении
ЕС предупредил Азербайджан о «суровых последствиях» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.
Он добавил, что необходимо быть бдительным насчет любой попытки дестабилизации Армении, передает ТАСС.
Также Боррель рассказал, что ЕС рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.