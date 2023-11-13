Нетаньяху счел «сопутствующие потери» неизбежными в любой «легитимной войне»

Нетаньяху назвал «сопутствующие потери» среди мирного населения неизбежными в любой «легитимной войне»

Tекст: Антон Антонов

Как заверил Нетаньяху, Израиль предпринимает все усилия, чтобы удары были «нацелены на террористов». Однако, по его словам, «мирные граждане, как случается в каждой легитимной войне, иногда» оказываются «так называемыми сопутствующими потерями» и «непреднамеренными жертвами», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Нетаньяху утверждает, что с развитием наземной операции число таких жертв «неуклонно снижается», так как мирное население Газы покидает районы, где идут бои. Нетаньяху заверил, что Израиль стремится минимизировать жертвы среди мирных жителей.

По его словам, только войска Израиля способны «гарантировать, что ХАМАС, терроризм, снова не появятся и не захватят власть в Газе». Нетаньяху заявил, что палестинский анклав необходимо «демилитаризировать и дерадикализировать».

Кроме того, он обещал, что после того, как конфликт завершится, «будет проведено тщательное расследование» в связи с провалом Израиля при нападении ХАМАС. По его словам, всем придется ответить на «очень сложные вопросы».

Напомним, Нетаньяху заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС. Израильский политолог Саймон Ципис заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях.