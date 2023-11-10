Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Орейро потребовали лишить гражданства России после выступления на ЛГБТ-параде
Активисты призвали лишить Наталию Орейро российского гражданства после выступления на ЛГБТ-параде с голой грудью
Сибирская правозащитная группа «Радетель» обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить российского гражданства уругвайскую актрису Наталию Орейро за то, что она вышла на сцену на гей-параде в Аргентине с оголенной грудью, сообщили СМИ.
Один из авторов обращения в Генпрокуратуру и МВД Иван Квасницкий рассказал, что потратил шесть часов на изучение поведения певицы на шоу в Буэнос-Айресе. Он напомнил, что с Орейро связаны и другие подобные ситуации, например, ее посты в соцсетях с радугой, комментарии о секс-меньшинствах и поднятие флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году, передает Life со ссылкой на SHOT.
Общественники назвали Орейро главным гей-символом Латинской Америки и подчеркнули, что знаменитости не место в России. Активисты потребовали лишить ее российского гражданства или хотя бы привлечь к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».
Если активистам не удастся оставить известную актрису без гражданства, они будут настаивать на привлечении ее к административной ответственности по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», максимальное наказание по которой – штраф 200 тыс. рублей.
Напомним, Орейро 10 ноября 2021 получила российский паспорт во время церемонии в посольстве России в Буэнос-Айресе. При получении документа певица прочла присягу на русском и испанском языках. В октябре президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице Наталии Орейро и ее сыну.