В Совфеде вручили дипломы выпускницам программы «Женщина-лидер»

Tекст: Валентина Григоренко

В ходе подведения итогов участникам вручили сертификаты о завершении обучения. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала хорошую оценку результатам программы и работы команд слушательниц, которые в ходе учебы разработали и запустили 25 социальных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы и партнеры программы в ходе мероприятия сообщили о планах по поддержке активных женщин-лидеров, в том числе масштабирование программы через ее проведение в регионах, где проживают коренные и малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также для девушек – жительниц новых российских регионов.

Как указала Матвиенко, программа задумывалась как реальный социальный лифт для раскрытия лидерского потенциала женщин, расширения их предпринимательского и творческого диапазона. По ее словам, первоначально в ней принимали участие только российские женщины, но за достаточно короткий срок программа получила широкую известность и за пределами страны, поэтому возникла идея организовать международный трек программы.

Уникальность проекта состоит в передаче актуальных лидерских знаний по четырем темам: «Персональное лидерство», «Социальное проектирование», «Командное лидерство: ресурсы и возможности», «Сообщества: формирование и развитие», а затем последующее их применение и «заземление» через создание социальных проектов.

Программа предполагает онлайн-обучение по трекам. Одним из ключевых факторов для попадания в программу является наличие у кандидаток актуальной управленческой должности и не менее двух лет управленческого стажа, а также лидерских навыков.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров добавил, что из шести уже завершенных потоков около 200 выпускниц являются «Лидерами России», а более 180 девушек – активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. По его словам, этой осенью организаторы программы получили от Совета Евразийского женского форума новые задачи по расширению. Он отметил, что сейчас запрос на женское лидерство растет во всех сферах жизни: от экономики до госвласти.

Председатель «Союза женщин Донбасса» Наталья Приймак выразила желание, чтобы такая программа, как «Женщина-лидер», была доступна еще большему числу девушек из новых регионов России.