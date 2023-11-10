Названы 100 лучших проектов Фонда президентских грантов

В сотню лучших реализованных проектов Фонда президентских грантов вошли проекты из новых регионов России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В этом году уже поданы заявки на 385 проектов, которые предусматривают работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В том числе 47 проектов представлены от организаций, зарегистрированных непосредственно на новых территориях», – сообщил Илья Чукалин, гендиректор Фонда президентских грантов.

«Многие из них направлены на помощь семьям участников СВО. Мы также уже поддержали несколько десятков проектов, связанных с реабилитацией участников СВО», – рассказал Чукалин. Он подчеркнул, что именно НКО могут сразу начать оказывать помощь людям без всяких бюрократических проволочек – «им не нужна бумага» даже в тех случаях, когда у человека нет на руках необходимых документов.

В качестве примера он привел российских специалистов, разрабатывающих более совершенные по сравнению с западными аналогами протезы. Однако эти изобретатели, по словам Чукалина, «стесняются» сообщить о своих наработках, потому что процесс официальной регистрации новых изделий весьма непрост.

«Чтобы зарегистрировать такое медицинское изделие, нужно пройти множество путей. Протез можно сделать, но его нельзя будет приобрести на госсредства до тех пор, пока он не пройдет все необходимые регистрации как медицинское изделие. А мы можем сразу закупить такие протезы, потому что мы – общественная инициатива, а не государственные институты», – пояснил Чукалин.

В пятницу по итогам заседания координационного комитета Фонд президентских грантов отобрал 100 лучших проектов из числа тех, что были поддержаны и реализованы в России в 2022 году. По словам Чукалина, всего было номинировано 933 проекта, они выбирались из четырех тысяч реализованных проектов. «Победители получат возможность пройти эксклюзивную образовательную программу. Представители 400 проектов, которые были отобраны ранее, уже прошли обучение в школе управления «Сколково», это одна из лучших бизнес-школ Европы», – сказал Чукалин.

В этом году 85% всех проектов признаны реализованными успешно, 12% – удовлетворительно, 3% команд не смогли справиться со взятыми на себя обязательствами. Некоторые из них не реализовали проект по объективным причинам, а кто-то, в целом достигнув результатов, несвоевременно за них отчитался.

В сотне лучших оказался проект «Системная помощь тяжелобольным и раненым детям Донбасса «Жить! Войне и смерти вопреки», реализованный международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь доктора Лизы» (размер гранта – 53 млн рублей). Команда проекта привозила на лечение в крупные российские медицинские центры детей, нуждающихся в специализированной врачебной помощи.



Санкт-Петербургский «Центр социально-трудовой адаптации «Мастер ОК» вошел в список 100 лучших инициатив с проектом «Работа каждому. Адаптация» (грант – 3 млн рублей). Команда занимается обучением и трудоустройством молодых людей с ментальной инвалидностью. Подопечные организации своими руками создают керамическую посуду, расписывают батики, делают сувениры и обрабатывают изделия из дерева.

Свердловская региональная общественная организация развития семьи «Будущее в детях» реализовала проект «Ферма–2022» (грант – 2,6 млн рублей), ориентированный на детей и подростков с трудной судьбой. Суть проекта: на земельном участке, который команда превратила в своеобразную дачу для подопечных из детских домов и ребят из приемных семей, установили теплицы, отремонтировали помещение для содержания сельскохозяйственных животных, обзавелись посадочным материалом. Новое пространство стало площадкой для увлекательных практических занятий для ребят.

К юбилею Сталинградской битвы волгоградская автономная некоммерческая организация «Кинокомпания «Белая стрела» реализовала проект «Сталинград. Будем помнить…» (грант – 1,3 млн рублей). Команда проекта сняла фильм о том, как советскими войсками были разгромлены немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. В съемках были задействованы подростки – участники театральных коллективов.