Прожившие вместе 70 лет супруги стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Инициатор участия в конкурсе – дочь Василия Николаевича и Евдокии Васильевны – Надежда Васильевна Фролова вместе со своим мужем Алексеем Васильевичем в этом году отметили 40 лет совместной жизни. У них шесть внуков – пять мальчиков и одна девочка.

Всего же в семейной команде Фроловых 14 человек, среди которых, помимо поколения бабушек/дедушек и прабабушек/прадедушек, участвуют дети Надежды Васильевны: сын Артем с женой Екатериной и двумя сыновьями, сын Алексей с женой Татьяной и тремя сыновьями, дочь Валерия, а также другие родственники.

Семья проживает в селе Шилокша городского округа города Кулебаки Нижегородской области. Василий и Евдокия Безруковы, которым уже исполнилось 90 лет, за 70 лет совместной жизни родили и воспитали пятерых детей, которые сами уже являются бабушками и дедушками 11 внуков, а правнуков у семьи Безруковых 23.

Несмотря на то, что молодое поколение проживает в Нижнем Новгороде, дети не забывают о своих старших родственниках и всегда приезжают на праздники и выходные.

«Мы живем в селе, где большинство жителей особенно чтут православные праздники. Одни из самых значимых для нашей семьи дни – Михайлов день, Пасха и Рождество. В эти дни к нам обязательно приезжают дети», – рассказывает бабушка Надежда Васильевна.

«Ну и не будем скрывать, что, конечно же, мы очень хотим оказаться в числе финалистов конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и приехать в Москву. Мечтаем о путешествии всей семьей! В студенческие годы я состояла в туристическом клубе, ходила в горные и пешие походы. Я очень любила путешествия, особенно запомнились горы Кавказа, Западная Сибирь. Мне посчастливилось увидеть столько красот, что до сих пор вспоминаю эти прекрасные моменты молодости. Сейчас очень много туристических мест и маршрутов, но лично моя мечта – увидеть красоту Байкала вместе со своей семьей», – рассказала бабушка Надежда.

Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» завершится 4 ноября 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

