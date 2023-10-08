  • Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
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    Как арабы смогли обмануть армию и спецслужбы Израиля
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко
    В результате нападения ХАМАС погибло более 600 граждан Израиля
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях
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    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Турция включилась в борьбу против русского атома

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», гласит официальное заявление Турции. На первый взгляд, это имеет отношение лишь к продолжению давления Анкары и Баку на Ереван. На самом же деле Турция затрагивает ключевые интересы России, и далеко не только на Южном Кавказе.

    26 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    52 комментария
    8 октября 2023, 18:49

    Нетаньяху провел телефонный разговор с Байденом

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху второй раз за сутки провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и заручился поддержкой Вашингтона, сообщила канцелярия израильского премьера.

    В сообщении говорится, что Байден выразил свою безоговорочную поддержку Государства Израиль, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    7 октября 2023, 20:26
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    Российские военкоры оценили действия Израиля после атаки ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся, в арабском мире этот разгром будут помнить долго, заявили российские военные эксперты и военкоры.

    «Армия обороны Израиля не сделала выводы не только из СВО, но даже из войны в Сирии. При этом последняя более-менее серьезная война была у Израиля в 2006, в Ливане. Кстати, парни, кто служат в АОИ, рассказывают, что последние годы армия все больше выполняла полицейские функции, проводила все больше операций, которые, скорее, подходят для СОБР или SWAT. Ну и общее восприятие палестинцев, как потешных противников, в итоге сделали свое дело», – написал журналист Андрей Медведев.

    По его словам, на фоне СВО и событий в Карабахе, именно сейчас Израиль имеет серьезный шанс силовым способом изменить расклад сил, и поставить точку в вопросе Палестины, как независимого государства.

    «На текущий момент, Израиль потерпел очень серьезное поражение. Да, тактическое, но тем не менее. В арабском мире этот разгром и бессилие ЦАХАЛ хорошо запомнят», – сделал вывод журналист.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале показал работу израильского спецназа на зачистке в Сдероте.

    «Эти парни явно ничего не знают о современном применении БПЛА – будь то сбросы или FPV. Даже ролики в тележке не смотрели. Иначе не кучковались бы такими толпами», – отметил журналист.

    По его словам, опыт СВО, видимо, не учитывается в подготовке современных боевых подразделений.

    «Представляется, что арабы «еще даже не начинали», и основной удар будет совсем с другой стороны, со стороны Ливана. Ну, по крайней мере исключать такого нельзя. Иначе все выглядит совсем уже странным. Потому что то, что сейчас начнется (на видео), иначе как избиением военно-политических младенцев, назвать будет нельзя», – предположил МИГ России.

    Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале раскритиковал работу израильского спецназа по зачистке населенного пункта от боевиков.

    «Более некомпетентной работы видеть мне еще не приходилось. Если уровень подготовки всей остальной израильской армии сопоставим с тем, что мы видим на видео – Израиль ждет непростая задача. Времена  Шестидневной войны прошли  слишком давно – воевать придется учиться заново. И да: решетки на танки лучше наварить», – посоветовал он.

    «Армия обороны страны оказалась не готова к отражению удара на границе. Прорыв периметра безопасности базы палестинцы реализовали без применения военной техники вообще – в ход пошли строительные бульдозеры и кусачки по металлу для демонтажа ограждения», – пишет «Военная хроника».

    Как считает журналист-международник Аббас Джума, операцию «Наводнение Аль-Акса» планировали, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности.

    «Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне – дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев. Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику – вполне. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю», – сделал вывод Джума.

    По его словам, как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьезно пошатнулся.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (44)
    8 октября 2023, 12:43
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    Собчак рассказала о сидящей в израильском бомбоубежище Глюкозе
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Певица Глюкоза (Наталья Ионова) со своей семьей уже второй день сидят в бомбоубежище в Израиле, сообщила журналистка Ксения Собчак.

    Как указала Собчак, Ионова и ее супруг Александр Чистяков вместе с двумя дочками прибыли в Израиль на концерт Бруно Марса в Тель-Авиве, передает «Московский комсомолец».

    Журналистка написала в комментарии под фото Глюкозы с семьей, что уже второй день семья Глюкозы находится в бомбоубежище. По ее словам, аэропорты Израиля продолжают работать, так что уже завтра Глюкоза с семьей намерены улететь.

    Ранее в посольстве России заявили об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Израиле.

    Коментарии (73)
    8 октября 2023, 01:22
    Эксперт: Прямое столкновение Ирана и Израиля необратимо изменит картину Западной Азии

    Лукьянов: В случае прямого ирано-израильского столкновения геополитическая картина Западной Азии изменится необратимо

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта наиболее важным является вопрос о возможном прямом ирано-израильском столкновении, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов в Telegram, «наиболее важное следствие сегодняшней трагедии в Израиле – что будет дальше в отношении Ирана». Лукьянов опасается, что «военная акция ХАМАС» может привести к «прямому ирано-израильскому столкновению». В таком случае «геополитическая картина Западной Азии изменится кардинально и необратимо», заявил Лукьянов.

    Также он указывает, что «израильский вопрос и, как следствие, проблема ближневосточного урегулирования никогда не были для США элементом только внешней политики». Лукьянов отметил, что «внутриамериканский политический фактор намертво увязан с поддержкой Израиля».

    По его словам, нынешний «ценностно-идейный раскол» в США отражается и на Израиле, где также есть «аналогичный раскол». При этом «власти в Иерусалиме и Вашингтоне пребывают в ярко выраженной противофазе», говорится в сообщении.

    Лукьянов подчеркнул, что «мирный процесс 1990-х годов», а также выборы в Палестине 2006 года, завершившиеся победой ХАМАС и, «как следствие, расколом на Западный берег и сектор Газа» стали результатом «идеологических озарений» Белого дома.

    Напомним, депутаты иранского меджлиса (парламента) поддержали военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» движения ХАМАС против Израиля.

    Коментарии (21)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (30)
    7 октября 2023, 19:58
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    Haaretz: Спецслужбы Израиля просчитались относительно ХАМАС
    @ Yousef Masoud/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные чиновники службы безопасности Израиля ранее пришли к выводу, что ХАМАС будет избегать боевых действий, чтоб не ставить под угрозу жизни жителей сектора Газа, сообщила газета Haaretz.

    Издание пишет, что высокопоставленные чиновники службы безопасности решили, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, чтобы не ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему масштабное нападение ХАМАС стало провалом израильских спецслужб.

    Коментарии (9)
    7 октября 2023, 22:40
    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть эту территорию

    Нетаньяху пообещал превратить места расположения ХАМАС в руины
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал задействовать всю мощь армии Израиля и превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Нетаньяху в вечернем телеобращении подчеркнул, что все правительство Израиля поддерживает его решение и что «армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС». «Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», – сказал Нетаньяху.

    Премьер-министр Израиля заявил, что «те места, где прячется ХАМАС», будут превращены «в руины», передает ТАСС.

    «Я говорю жителям Газы, чтобы они уходили оттуда немедленно, потому что мы будем действовать повсеместно и со всей силой», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной. Нетаньяху, обращаясь к гражданам Израиля, заявил: «Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим».

    Jerusalem Post пишет, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 250. Издание Times of Israel сообщало, что в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека.

    Минздрав Палестины сообщил о «232 погибших и 1 697 раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа».

    Кроме того, Jerusalem Post сообщает, что движение «Талибан» попросило Иран, Ирак и Иорданию дать «проход» талибам* в Израиль для помощи движению ХАМАС, передает «Интерфакс».

    Утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего начались атаки палестинских боевиков по суше, воде и воздуху. Эта эскалация стала крупнейшей за последние годы и появилась угроза повторений событий войны 1973 года. Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

    Сообщалось, что в приграничные районы Израиля проникли от 200 до 300 боевиков движения ХАМАС, еще десятки бойцов остаются на территории страны.

    Коментарии (38)
    8 октября 2023, 12:59
    В Египте полицейский застрелил двух израильских туристов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Полицейский обстрелял автобус с израильскими туристами в городе Александрия на севере Египта, два человека погибли, сообщили местные СМИ.

    Как пишет Walla!, МИД Израиля осведомлен о ситуации, передает «Коммерсант».

    Источники арабского RT в службах безопасности Израиля указали, что полицейский случайно выстрелил из своего оружия.

    Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности отметил, что в результате стрельбы также погиб один гражданин Египта, еще один египтянин получил ранение, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (8)
    8 октября 2023, 07:10
    Китай призвал к полной независимости Палестины

    МИД Китая заявил, что полная независимость Государства Палестина приведет к миру на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Реализация решения о двух государствах и независимость Государства Палестина является основным способом урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил МИД Китая.

    Китай выразил обеспокоенность обострением ситуации в регионе. Он призвал всех участников конфликта «прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации». Пекин полагает, что международному сообществу необходимо немедленно заняться палестинским вопросом, а также работать над возвращением Палестины и Израиля к мирным переговорам, передает ТАСС.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего началось вторжение палестинских боевиков. Израиль в ответ пригрозил превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    Коментарии (15)
    8 октября 2023, 14:08
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

    Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Оценивая обстановку вокруг израильско-палестинского конфликта, есть все основания ожидать открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Вместе с тем это будет не противостоянием Израиля с этой страной, а военной операцией против группировки «Хезболла», находящейся в Ливане. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    «Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

    «Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

    «У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

    «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

    «По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (26)
    8 октября 2023, 02:50
    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС

    Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля

    Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
    @ Guardian News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    Нетаньяху провел ночное совещание с министрами силового блока правительства. По итогам совещания премьер заявил, что начинается «долгая и тяжелая война», вызванная «смертоносным нападением ХАМАС», передает РИА «Новости».

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    Армия обороны Израиля заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона, вход в нее запрещен.

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (18)
    8 октября 2023, 00:57
    Число погибших в Израиле превысило 300 человек

    Jerusalem Post сообщила о гибели в Израиле в результате палестинских атак более 300 человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе эскалации палестино-израильского конфликта в Израиле погибли более 300 человек, свыше 1,5 тыс. человек пострадали, сообщают СМИ со ссылкой на минздрав Израиля.

    Столкновения продолжаются в пяти локациях в Израиле. В городе Офаким представители Израиля ведут переговоры с палестинскими бойцами, которые удерживают заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post и Haaretz.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в боях с палестинскими боевиками погиб командир израильской пехотной бригады «Нахаль» полковник Йонатан Штайнберг. Ему было 42 года. Штайнберг погиб в районе Керем Шалом недалеко от границы с сектором Газа. Это один из самых высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ, погибших в боях за последнее время, передает РБК со ссылкой на Times of Israel.

    Как указывает военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram, это «первый полковник израильской армии и командир бригады, убитый в бою после 1973 года (со времен Войны судного дня)».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (18)
    8 октября 2023, 06:49
    Израиль сообщил об авиаударах по территории сектора Газа

    Армия обороны Израиля сообщила об авиаударах по ХАМАС в секторе Газа

    Израиль сообщил об авиаударах по территории сектора Газа
    @ Ali Hamad/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по палестинскому движению ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    В свою очередь, Haaretz сообщает, что граждане Израиля, которых палестинские боевики держали в заложниках в южном израильском городе Беэр-Шева, освобождены, передает ТАСС.

    Сообщалось, что авиация Израиля нанесла в ночь на воскресенье удары по двум мечетям, которые использовались ХАМАС в военных целях. Израиль заявил, что ХАМАС «эксплуатирует религиозные объекты и сознательно размещает свои военные средства посреди мест проживания гражданского населения».

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Армия обороны Израиля сообщила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» в районе сектора Газа создана закрытая военная зона. Жителей сектора Газа призвали немедленно покинуть их дома.

    Коментарии (11)
    7 октября 2023, 21:31
    Число погибших в Израиле превысило 200 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет, по меньшей мере, 200 человек, пишет Jerusalem Post.

    Издание пишет, что число погибших израильтян превысило 200 человек.

    Между тем, министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что в результате израильских ударов погибли 232 человека, пострадали почти 1,7 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после обстрелов Израиля погибли 40 человек, а в секторе Газа погиб 161 палестинец.

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