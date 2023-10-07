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    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 08:26

    Пушков прокомментировал послание Путина на «Валдае»

    Сенатор Пушков прокомментировал речь Путина в ответ на французскую статью о Путине

    Tекст: Александра Юдина

    Слова российского лидера Владимира Путина на форуме «Валдай» в Сочи убедили западных представителей в том, что победить Россию не получится, угроза ядерной войны исходит от Запада, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он прокомментировал статью французской газеты Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке», отметив, что на самом деле на спусковом курке палец держит тот, кто намерен на этот курок нажать, только ждет подходящего момента.

    При этом Пушков заметил, что Путин четко обозначил возможность применения Россией ядерного оружия, выделив только два пункта – применение против Москвы ядерного оружия и возникновение угрозы самому существованию российского суверенитета.

    Сенатор подчеркнул, что подобная угроза может возникнуть в данный момент исключительно со стороны Запада.

    «При этом Путин не угрожал – он предостерегал и предупреждал», – подчеркнул Пушков.

    При этом сенатор заметил, что все предупреждения все же оказали должное влияние на сознание Запада, которое, в конце концов, приняло тот факт, что «стратегическое поражение» России невозможно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (24)
    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

    Коментарии (13)
    6 октября 2023, 12:56
    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

    Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Полет турецкого БПЛА в Сирии либо не был согласован с США, либо беспилотник отклонился от своего курса. Американцы, в свою очередь, не стали разбираться в причинах и уничтожили дрон союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США подтвердили, что американский истребитель F-16 в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    «Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

    «В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

    По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

    Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.

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    6 октября 2023, 20:56
    В МИДе подтвердили высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной
    В МИДе подтвердили высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высылка из США российских дипломатов была безосновательной, Москва не заинтересована в эскалации, но готова ответить жестко и решительно в случае продолжения враждебных действий, заявили в МИД России.

    По словам источника во внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон выслал дипломатов России, используя в качестве предлога объявление «персонами нон грата» двух американских дипломатов, занимавшихся шпионажем, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Решение обосновали тем, что Москва ранее выслала американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

    Коментарии (7)
    6 октября 2023, 11:28
    Россия потребовала от генсека ООН запустить арбитраж против США

    Вершинин: Россия добивается от генсека ООН Гутерриша запуска арбитража в отношении США по невыдаче виз

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва добивается от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запуска арбитража в отношении США, которые злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы организации, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты нарушают заключенные с ООН соглашения в части обеспечения нормального функционирования структур организации, которые размещены в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров Гутерришу, что Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал начать запуск арбитража против США.

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    6 октября 2023, 16:46
    МиГ-31 перехватил американский «Посейдон» над Норвежским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота провел перехват самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» американских ВМС, сообщило Минобороны России.

    Российские средства контроля в пятницу засекли над акваторией Норвежского моря движущуюся к российской границе воздушную цель, для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипаж истребителя определил цель как Р-8А «Посейдон» ВМС США. При приближении МиГ-31 иностранный военный самолет развернулся в сторону от госграницы России.

    Подчеркивается, что полет истребителя проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

    В сентябре МиГ-31 также перехватывал американский «Посейдон» над Баренцевым морем.

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    6 октября 2023, 14:37
    Западные СМИ: Ставка Путина на Украине сыграла

    Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на нарастающую усталость Запада от поддержки Украины, и сейчас российский лидер наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишут западные СМИ.

    «Ставка Путина на усталость Запада сыграла», – передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания Business Insider.

    «Появляется все больше признаков того, что он (российский президент – прим. ВЗГЛЯД) прав», – приводятся в публикации слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

    Украина, отметил Биб, не справляется с мобилизацией, а экономика этой страны под давлением ведущихся боевых действий проседает. Как в США, так и в Европе ослабевает энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине, констатировал эксперт.

    В Республиканской партии в Палате представителей США не только выступили против продолжения помощи Украине, но даже смогли «продавить» снятие с должности спикера Кевина Маккарти, пишет издание. Кроме того, говорится в статье, в Словакии в результате парламентских выборов победу одержала партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. Также отмечается рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

    Обратил внимание автор статьи и на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому без участия США будет недостаточно.

    Это сочетание, делает вывод издание, может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая.

    Напомним, США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ. Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины. В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    6 октября 2023, 15:07
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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    6 октября 2023, 13:45
    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания

    Песков: Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намеревается провести ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на ближайшем заседании палата будет обсуждать вопрос об отзыве ратификации.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

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    7 октября 2023, 02:15
    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США

    Посол России в США Антонов: В Госдепе не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов, это банальная месть

    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Госдепартаменте не смогли внятно обосновать решение о выдворении из Соединенных Штатов двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь идет о банальной мести, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    Дипломат подтвердил в Telegram-канале посольства России в США, что несколько дней назад власти Соединенных Штатов пошли на очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Антонов выразил уверенность, что администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа.

    Глава диппредставительства подчеркнул, что во время встречи в Госдепартаменте просил американскую сторону пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, однако во внешнеполитическом ведомстве США «не смогли привести аргументов».

    «Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», – отметил Антонов.

    Глава российского диппредставительства в Вашингтоне напомнил, что сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой. Он пояснил, что высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», – подчеркнул Антонов.

    Накануне Москва подтвердила высылку российских дипломатов из США.

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    6 октября 2023, 10:15
    Пентагон отказался от перераспределения средств ради помощи Украине

    В Пентагоне заявили, что пока не рассматривают возможность перераспределения средств в пользу помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    У администрации США есть варианты продолжения финансирования военных поставок Украине, однако в настоящий момент не рассматривается возможность перераспределения существующих финансовых потоков ради этих целей, сообщила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

    Хикс отметила, что угроза шатдауна (приостановки работы американского правительства) и отставка Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США ставят дальнейшую помощь Киеву со стороны США под угрозу.

    Тем не менее Пентагон, как сообщила первый замглавы ведомства, пока не рассматривает возможность «перераспределить» средства, которые выделены на другие направления, чтобы продолжить оказание помощи киевскому режиму. «Пока мы не получим более четкого представления [о ситуации в Конгрессе], это не то, что нам нужно», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Bloomberg.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    В ЕС между тем заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    6 октября 2023, 18:48
    Путин назвал дату начала поставок российского газа в Узбекистан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после встречи с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу назвал дату начала поставок российского газа в республику.

    Путин сообщил, что поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан начнутся в субботу, 7 октября, передает РБК. По словам российского лидера, это происходит впервые за всю историю.

    Часть топлива, поступающего в Узбекистан, будет подаваться и в Казахстан, добавил президент.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе переговоров Мирзиеев заявил о намерении кооперироваться с Россией.

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    6 октября 2023, 15:36
    Путин оценил экономическое сотрудничество России и Узбекистана

    Путин: Рост товарооборота России и Узбекистана за семь месяцев 2023 года составил более 14%

    Tекст: Ольга Никитина

    Рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%, сообщил президент Владимир Путин на переговорах с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

    По словам главы государства, три тысячи компаний с российским участием работают в Узбекистане, а в России действуют 700 узбекских компаний, передает ТАСС.

    Также российский лидер заявил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.

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    6 октября 2023, 12:24
    В ВСУ признали стопроцентную зависимость от США

    В Генштабе ВСУ заявили о стопроцентной зависимости от США

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 100% зависят от помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко.

    Коваленко сказал американской газете The Washington Post, что ВСУ нуждаются в продолжении американской помощи, а также, возможно, в расширении поставок. Боевые действия, считает он, завершатся не скоро, передает ТАСС.

    Бывший глава МИД Украины (2014–2019) Павел Климкин в свою очередь заявил изданию, что население страны устало от конфликта. Он считает, что в прошлом году украинцы испытывали «излишнюю самоуверенность». Теперь же, по словам Климкина, бои на Украине ведутся «на истощение».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства США на 45 дней. При этом документ не включает поддержку Украины. В Госдепе сообщили, что заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования.

    Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины.

    В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    6 октября 2023, 14:10
    Песков ответил на вопрос о причинах крушения самолета Пригожина

    Песков: Причины крушения самолета Пригожина будут ясны по результатам следствия

    Tекст: Ольга Никитина

    Выводы о причинах крушения самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина можно будет сделать после того, как следователи сделают заключение и опубликуют доклад, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ожидать выводов, по словам представителя Кремля, можно будет после завершения следствия, передает ТАСС.

    Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли предположительные даты окончания следствия.

    Напомним, президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что, как доложил ему глава СК России Александр Бастрыкин, в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат. При этом, по данным СКР, внешнего воздействия на самолет не было.

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    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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