Пушков прокомментировал послание Путина на «Валдае»

Сенатор Пушков прокомментировал речь Путина в ответ на французскую статью о Путине

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он прокомментировал статью французской газеты Figaro с заголовком «Путин сохраняет палец на ядерном спусковом курке», отметив, что на самом деле на спусковом курке палец держит тот, кто намерен на этот курок нажать, только ждет подходящего момента.

При этом Пушков заметил, что Путин четко обозначил возможность применения Россией ядерного оружия, выделив только два пункта – применение против Москвы ядерного оружия и возникновение угрозы самому существованию российского суверенитета.

Сенатор подчеркнул, что подобная угроза может возникнуть в данный момент исключительно со стороны Запада.

«При этом Путин не угрожал – он предостерегал и предупреждал», – подчеркнул Пушков.

При этом сенатор заметил, что все предупреждения все же оказали должное влияние на сознание Запада, которое, в конце концов, приняло тот факт, что «стратегическое поражение» России невозможно.

Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

