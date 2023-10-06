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В Турции опровергли сообщение о столкновении турецкого судна с миной
В управление мореходства Турции сообщили, что заявления ряда СМИ о том, что турецкое судно якобы столкнулось с миной у берегов Румынии в Черном море, не соответствуют действительности.
Речь идет о судне Kafkametler. Никакого взрыва на судне не было, данных о мине тоже, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
«Никаких повреждений нет, судно с грузом продолжает путь в украинский порт Измаил», – заявили в управлении.
Ранее сообщалось о якобы инциденте в районе города Сулина, когда турецкое судно столкнулось с миной.