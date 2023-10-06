«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Песков анонсировал переговоры Путина с премьером Ирака ас-Судани
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что 10 октября начнется официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани и состоятся непосредственно переговоры с Путиным, передает ТАСС.
Песков также заявил, что уже 11 октября президент России и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Напомним, в июле этого года премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял приглашение посетить Москву.