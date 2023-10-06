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В Шлиссельбурге спустили на воду строящийся для ВМФ танкер «Василий Никитин»
МО: В Шлиссельбурге спущен на воду строящийся для ВМФ танкер «Василий Никитин»
Средний морской танкер проекта 23130 «Василий Никитин», строящийся для Военно-морского флота РФ, спущен на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге Ленобласти, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению ведомства, на Невском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск на воду среднего морского танкера «Василий Никитин», который строится для нужд Военно-морского флота, судно станет вторым по счету и первым серийным танкером проекта 23130, передает ТАСС.
В министерстве сообщили, что основное предназначение среднего морского танкера проекта 23130 – прием, транспортировка и передача различных жидких грузов для флота, кроме того можно осуществлять перевозку сухих грузов.
В свою очередь в пресс-службе ОСК подчеркнули, что танкеры этого проекта для Невского ССЗ являются самыми большими судами, которые завод спускал на воду за 110 лет. Судно названо в честь генерал-полковника Василия Васильевича Никитина – лауреата Государственной премии СССР, почетного нефтехимика СССР.