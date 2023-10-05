В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

Tекст: Александра Юдина

По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.