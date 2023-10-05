Кононенко назвал аудиторию возвращающихся в Россию латиноамериканских мыльных опер

Tекст: Татьяна Косолапова

Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры с правообладателями мексиканских и бразильских сериалов о приобретении прав на их показ в России, сообщают «Известия». Речь идет как о популярных среди россиян в 1990-е годы мыльных операх, например, «Рабыня Изаура» или «Клон», так и о новых латиноамериканских проектах, как «Медики, линия жизни», «Любовь вне закона» и других. Также на российских киносервисах может появиться «краткий» ремейк культового сериала «Богатые тоже плачут».



«Люди любят возвращаться в прошлое, уверен, многие оценят появление этой старой классики сериалов. Думаю, домохозяйки точно будут счастливы. Те, кто смотрели эти сериалы в девяностые, будут основной аудиторией. А вот новое поколение вряд ли заинтересуется, потому что это все было достаточно занудно. Я посмотрел «Рабыню Изауру» целиком, когда она шла на телевидении, и до самой последней серии ждал, что начнется какое-то действие. Оно так и не началось», – говорит Кононенко.

При этом он подчеркивает, что это идеальные «кухонные сериалы», предназначенные не для вникания в сюжет, а для создания фонового шума, например, при готовке. Поэтому основная аудитория данного контента – домохозяйки, которые уже частично или полностью видели эти сериалы в 1990-х.

В связи с этим собеседник уверен, что данная категория не «отнимет» зрителей российских сериалов, а лишь добавит разнообразный контент для зрителей онлайн-кинотеатров. «У нас тоже есть кухонные сериалы для фона, я и сам включаю себе их на планшете на кухне, когда что-нибудь готовлю. Правда, это не мыльные оперы, а всякие детективные сериалы. На все найдется свой зритель», – делится журналист.

Таким образом, по словам блогера, онлайн-кинотеатры стараются привлечь как можно больше разношерстной аудитории. Кого-то может зацепить кинокартина российского производства, кого-то – классика 90-х, а кто-то для себя откроет современные мыльные оперы. Также он подчеркнул, что молодежь, скорее всего, будет продолжать смотреть российские сериалы, потому что они «по качеству лучше».

«Все эти сериалы 90-х уже давно есть в интернете, но та аудитория, которая их смотрела даже в те годы, вряд ли пойдет специально их искать. А когда такой сериал появляется в онлайн-кинотеатре, который человек регулярно смотрит, у него есть подписка, то сразу просыпается желание и такое пересмотреть, наверное», – заключил Кононенко.