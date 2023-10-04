Newsweek: ФБР тайно следит за сторонниками Трампа

Newsweek: В преддверии выборов президента США ФБР тайно следит за сторонниками Трампа

Tекст: Вера Басилая

Чиновник ФБР сообщил, что бюро намерено «предотвратить внутренний терроризм и любое повторение нападения на Капитолий», в то время, когда Белый дом сталкивается с оппозицией республиканцев в Конгрессе, передает ТАСС.

По словам представителя ФБР, устроив тайную слежку за сторонниками Трампа, которых чиновники считают экстремистами, есть риск спровоцировать антиправительственные протесты активистов.

Ранее Верховный суд США разрешил экс-президенту Дональду Трампу участвовать в выборах.

Напомним, бывшему президенту Дональду Трампу предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.