Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Newsweek: ФБР тайно следит за сторонниками Трампа
Newsweek: В преддверии выборов президента США ФБР тайно следит за сторонниками Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) тайно следит за сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа из-за приближающихся выборов в 2024 году, сообщил журнал Newsweek.
Чиновник ФБР сообщил, что бюро намерено «предотвратить внутренний терроризм и любое повторение нападения на Капитолий», в то время, когда Белый дом сталкивается с оппозицией республиканцев в Конгрессе, передает ТАСС.
По словам представителя ФБР, устроив тайную слежку за сторонниками Трампа, которых чиновники считают экстремистами, есть риск спровоцировать антиправительственные протесты активистов.
Ранее Верховный суд США разрешил экс-президенту Дональду Трампу участвовать в выборах.
Напомним, бывшему президенту Дональду Трампу предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.