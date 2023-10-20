Путин увеличил численность центрального аппарата Росгвардии

Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

Tекст: Антон Антонов

Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

«Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

