Володин призвал ООН привлечь Байдена к ответу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Спикер Госдумы Володин считает, что ООН должна привлечь Байдена к ответу из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Володин отметил, что конфликт прекратится, если ООН покажет свое лицо и наконец-то займет позицию, а она, по его словам, у них сегодня отсутствует. Он считает, что выгодоприобретатель от войны на Ближнем Востоке – США, в то же время из-за конфликта гибнут мирные граждане, старики, дети, женщины, передает ТАСС.

Спикер Госдумы считает, что вопрос привлечения к ответственности Байдена за разжигание этого и другого конфликта необходимо поднимать во всех парламентах стран мира, «четко обозначая виновников этой трагедии», либо они (США – прим. ВЗГЛЯД) должны прекратить это.

Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

Американист Владимир Васильев сказал газете ВЗГЛЯД, что США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека.