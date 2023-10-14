Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.14 комментариев
В МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада
Россия должна учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть направлен против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов.
Отмечается, что в условиях готовности консолидированного на антироссийской основе ядерного блока НАТО нанести России «стратегическое поражение» Москве приходится учитывать этот фактор, передает РИА «Новости».
По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны России.
Напомним, с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.