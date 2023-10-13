Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
За участие в строительстве Крымского моста оштрафовали четыре компании в Нидерландах
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре компании на сумму в 160 тыс. евро за участие в строительстве Крымского моста. Кроме того, восемь честных лиц выполнят общественные работы сроком от 20 до 60 часов, отметили в ведомстве.
Расследование, проводимое в последние годы, в настоящее время завершено, подчеркнули в прокуратуре. Уголовные дела в отношении четырех компаний и восьми частных лиц урегулированы в досудебном порядке. Все они обвинялись в преднамеренной продаже материалов и оказании технической помощи для строительства Крымского моста.
Как заявили в прокуратуре, восемь человек выполнят общественные работы сроком от 20 до 60 часов, а компании выплатят штрафы в государственную казну в общем размере в 160 тыс. евро, передает ТАСС.
У одной компании также изъята незаконно полученная прибыль в размере 71330 евро. Кроме того, прокуратура подозревает еще ряд компаний в совершении уголовно наказуемых преступлений, связанных со строительством Крымского моста.
Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.