За участие в строительстве Крымского моста оштрафовали четыре компании в Нидерландах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расследование, проводимое в последние годы, в настоящее время завершено, подчеркнули в прокуратуре. Уголовные дела в отношении четырех компаний и восьми частных лиц урегулированы в досудебном порядке. Все они обвинялись в преднамеренной продаже материалов и оказании технической помощи для строительства Крымского моста.

Как заявили в прокуратуре, восемь человек выполнят общественные работы сроком от 20 до 60 часов, а компании выплатят штрафы в государственную казну в общем размере в 160 тыс. евро, передает ТАСС.

У одной компании также изъята незаконно полученная прибыль в размере 71330 евро. Кроме того, прокуратура подозревает еще ряд компаний в совершении уголовно наказуемых преступлений, связанных со строительством Крымского моста.

Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.