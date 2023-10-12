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Российский военный рассказал об активном применении отечественных FPV-дронов
Российский военный рассказал об активном применении разведчиками ЗВО отечественных FPV-дронов на Купянском участке
Разведчики первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск активно используют отечественные FPV-дроны против ВСУ на Купянском участке фронта, рассказал российский боец с позывным Жека.
По его словам, основной плюс дронов в том, что они дешевые, быстро собираются, чинятся в полевых условиях и не отличаются от зарубежных, только качеством камеры – у российских она немного похуже, но достаточна для выполнения задач, передает РИА «Новости».
Также военный отметил, что такие дроны используются в основном в темное время суток, при помощи данных беспилотников российские бойцы наносят удары по опорным пунктам и пехоте противника.
Так, Жека рассказал о недавнем бое, когда бойцов ВСУ в составе группы из восьми человек сначала атаковал миномет, раненые остались на месте, а двое стали убегать, после чего бойцы ВС России их догнали в конце посадки.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, в чем особенность конструкции и применения FPV-дронов.