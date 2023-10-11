Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Названа дата проведения форума «Один пояс, один путь» в Китае
МИД КНР: Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября
Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» с запланированным участием президента России Владимиром Путиным пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
На форуме должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а главной темой мероприятия станет «Высококачественное строительство «Одного пояса, одного пути», совместное достижение общего развития и процветания», передает РИА «Новости».
В сообщении Хуа Чуньин говорится, что Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей.
Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс, один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.
Президент Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь».