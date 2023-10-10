Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.3 комментария
Кипр отказался передавать Киеву танки Т-80У взамен на израильские Merkava
Греческий Кипр отказался передавать Вооруженным силам Украины обещанные танки Т-80У из-за событий в секторе Газа.
События в Газе нанесли репутационный ущерб израильским танкам Merkava, которые планировалось передать Кипру взамен Т-80У, поэтому ВСУ останутся без 82 обещанных бронемашин, передает News.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По данным канала, Кипр планировал получить израильские Merkava Мк.3 взамен переданных Киеву российских танков, однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные Merkava Мк.4, отказался от сделки. Кроме того, Тель-Авив заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику, так как ее снимают с хранения и отправляют в части, пишет канал.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об использовании переданного Украине оружия НАТО в Израиле.