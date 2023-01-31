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Юшков объяснил логику ответа России на потолок цен на нефть
Эксперт Юшков: Россия сможет больше не оглядываться на позицию Запада в вопросах нефти
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Решение правительства решает сразу две задачи: понятный алгоритм ответа и возможность не оглядываться на диктовку цен Западом, увеличив доходы бюджета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее кабмин утвердил порядок исполнения указа президента России об ответе на потолок цен на нефть.
«В документе четко говорится, что ни в одном коммерческом контракте не должен упоминаться потолок цены. И никаких дополнительных соглашений, в которых каким-то образом корректировалось бы ценообразование, тоже быть не должно», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Но при всей этой простоте постановление правительства выполняет и другую функцию, к которой государство постепенно пришло. Это создание некоего маркера, показывающего, сколько на рынке должна стоить российская нефть. Раньше на основе средней цены российского сорта Urals ежемесячно высчитывался размер экспортной пошлины. То есть чем больше сырье стоило на мировом рынке, тем больше получало государство», – отметил собеседник.
«Напомню, с 5 декабря запрещено импортировать российскую нефть в Европу. Данные о том, сколько в среднем стоит наша нефть на мировом рынке, закупались у компании Argus. Но сейчас эти показатели нерелевантны из-за ограничений на наше топливо», – добавил он.
«Постановление решает сразу два вопроса. Во-первых, появилась конкретика российского ответа на введение потолка цен на нефть. Во-вторых, компании начнут предоставлять государству копии коммерческих контрактов. А в этих документах указана реальная цена отгрузки сырья», – рассуждает эксперт.
«То есть получится собрать своего рода статистику, позволяющую понять, сколько в этом месяце стоила российская нефть, и корректировать данные на будущий месяц. Фактически спустя десятилетия мы сможем больше не оглядываться на западные компании, которые говорили нам, по какой цене торговать сырьем», – акцентировал Юшков.
«Конечно, коммерческие компании первое время будут сопротивляться этому механизму, ссылаясь в том числе на коммерческую тайну. Но Argus, по сути, собирала те же данные. Все это может привести к повышению первичной цены на топливо. А это в свою очередь принесет новые доходы в российский бюджет», – убежден эксперт.
Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 28 января, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В сообщении говорится, что Минэнерго и Минфин до 1 марта должны утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом российские компании-экспортеры по запросу Минэнерго ежемесячно предоставляют информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.
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Эксперты объяснили желание США заполучить титановые месторождения Украины
Эксперты: Запад признался в еще одном способе грабежа Украины
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Титановые месторождения представляют большой интерес для США, поскольку обладают высокой востребованностью в промышленности. Однако сводить все причины конфликта исключительно к титану неправильно. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в случае победы Украины США и другие страны Запада получат новые источники добычи титана.
«Титан является очень важным металлом в авиационно-космической отрасли, да и в промышленности в целом. Именно титан решает проблему необходимой высокой прочности и при этом легкости различных элементов для строительства, например, гражданских судов», – рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Нельзя сказать, что Украина – житница титана, его месторождения есть и у нас в Сибири, а также в Африке и Южной Америке. Да, есть и на Украине, в частности в Запорожской, Житомирской, Днепропетровской областях. Там вообще очень широко развиты различные полиметаллы, налажена добыча и переработка», – отметил он.
«Специфика добычи титана заключается в том, что в мире нет таких мест с плотными залежами этого металла. И если в руде присутствует порядка 7–15% титана, то ее уже имеет смысл добывать и перерабатывать в промышленных масштабах. Однако этот процесс очень сложный, трудоемкий», – полагает собеседник.
«В мире этого металла не хватает. Чтобы получить чистый титан, который можно добавлять в сплавы, его необходимо обогатить. Для это требуется два технологических порядка. В результате из общих объемов добычи руды годной остается лишь ее малая часть. Все это делает титан еще ценнее», – рассуждает эксперт.
«Полагаю, что добыча на территории Украины сейчас ограничена до предела, а может, даже остановлена и законсервирована. Все-таки в этих районах и близко к ним идут боевые действия. Это, кстати, указывает на одну из множества причин нынешнего конфликта и заинтересованности Запада в нем», – акцентировал Попов.
«На территории Украины в целом большие и развитые районы по добыче природных ресурсов, угля, металлов и радиоактивных элементов для атомной энергетики, поэтому существует большой интерес Запада в установлении контроля над ними. Однако, если говорить о причинах конфликта, то нужно рассматривать все в комплексе, в том числе политические аспекты», – добавил он.
В то же время авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что «ильменит – руда для производства титана – очень широко добывается в Африке, в Южной Америке». «Кроме того, Boeing, например, более трети всего необходимого титана покупал в России в виде готовых изделий для своих самолетов», – рассказал собеседник.
«Цепочка была следующей: добытое в Африке сырье везли по морю на Украину на горно-обогатительные предприятия, далее его обогащали, а затем отправляли к нам на Урал, где выплавлялся собственно титан и производились изделия для самолетов», – добавил он.
«Украина была задействована в цепочке поставок, но говорить о том, что именно из-за титана развернулся весь конфликт, на мой взгляд неправильно», – отметил Гусаров.
В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан напомнил, что «титановые месторождения на Украине были разработаны еще в советское время». «Добытый на Украине металл последние 30 лет ввозился в Россию, свои же собственные месторождения мы почти не развивали. Сейчас эта ситуация меняется в лучшую сторону, правительство стало уделять большое внимание развитию собственных месторождений», – полагает собеседник.
«У нас единственный производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», у которого страны Запада закупали титан. В силу нынешних обстоятельств они не закупают у нас металл, поэтому вопрос с сырьем и готовыми изделиями стоит достаточно остро. В этой связи, конечно, Штаты могут быть заинтересованы в установлении контроля над украинскими месторождениями, чтобы закрыть свои потребности», – отметил он.
«Но это только одна из причин. У Запада есть немало других причин в провоцировании конфликта на Украине. Кроме того, там есть залежи урана и других ресурсов, которые Штаты с удовольствием награбят. Но это не решающий фактор», – уверен Лизан.
«Кроме того, Штаты в теории могут наладить добычу титана на Украине, его переработку в Европе и хорошо на этом зарабатывать. Полагаю, нам стоит выразить благодарность западным СМИ за то, что они рассказали об этом моменте. Теперь мы еще больше знаем о том, как американцы будут грабить Украину», – заключил он.
В случае «победы» Украины США и другие страны Запада получат новый канал добычи титана – прочного металла, активно использующегося в военной промышленности. Об этом пишет издание Newsweek, указывая на то, что захват месторождений Россией приведет к существенному росту влияния Москвы.
Для США титан является одним из 35 полезных ископаемых, жизненно необходимых для поддержания экономики и безопасности страны. Между тем около 90% всей руды поступают в Штаты из-за рубежа.
При этом Украина входит в число семи стран мира, поставляющих титановую губку – исходник для производства металла. Отмечается, что доступ к данному ресурсу поможет Западу отказаться от поставок со стороны России, введя под санкции новые направления экспорта Москвы.
В марте американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в стране. Генеральный директор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов рассказал, что корпорация займется переориентацией сбыта на другие рынки.
Напомним, компания является самым крупным производителем титана в мире. Гигант производит более 90% российского титана и экспортирует его в более чем 50 стран.
В октябре стало известно, что за три квартала 2022 года чистый убыток Boeing увеличился в 78 раз – до 4,3 млрд долларов. Выручка компании сократилась при этом всего на 1,8% – до 47 млрд долларов. Причиной падения показателей эксперты называют разрыв экономического сотрудничества фирмы с Россией.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Появились жалобы на массовые отказы РЖД в перевозке нефтепродуктов на восток
«Коммерсант»: Нефтяники забеспокоились из-за массовых отказов ОАО РЖД принимать нефтепродукты в восточном направлении
Нефтекомпании жалуются на массовые отказы ОАО РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении, пишут российские СМИ со ссылкой на источники в отрасли.
По информации «Коммерсанта», с такими проблемами столкнулись ряд крупных НПЗ, в том числе Омский («Газпром нефть»), Киришский («Сургутнефтегаз»), Орский («Фортеинвест»), ТАНЕКО («Татнефть»), а также заводы «Башнефти» (входят в «Роснефть»). Источники издания отметили, что вопрос поднимался в штабах Минэнерго и биржевом комитете ФАС, однако проблема не решена.
Так, 23 января глава «Газпром нефти» Александр Дюков в письме гендиректору ОАО РЖД Олегу Белозерову пишет о проблеме накопления не принятых к перевозке груженых вагонов с продукцией Омского НПЗ. Он сообщил, что около 30% нефтепродуктов завода, отгружаемых со станций Комбинатская (Омская область) и Сокур (Новосибирская область), предназначены для потребителей в восточных регионах. При этом, по его словам, со второй половины 2022 года компания «систематически сталкивается с проблемами при обеспечении железнодорожных поставок».
В письме указано, что среднее число вагонов, простаивающих на станциях погрузки, в отдельные сутки превышало 400 единиц – 65% от суточной отгрузки завода. Дюков назвал этот показатель критичным, добавив, что в январе количество не принятых к перевозке груженых вагонов в восточном направлении «неуклонно увеличивается».
Дюков призвал «оперативно» решить проблему, установив ежесуточные квоты по приему вагонов с нефтепродуктами со станций Комбинатская и Сокур в восточном направлении на уровне 220 вагонов.
В ОАО РЖД заверили, что «держат на особом контроле и обеспечивают бесперебойную доставку нефтепродуктов в восточном направлении». Там отметили, что в условиях дефицита провозной способности БАМа и Транссиба прием грузов идет «с учетом приоритетов». В компании заявили, что по итогам прошлого года удалось увеличить объемы погрузки нефти и нефтепродуктов на Восточный полигон на 1,3 млн тонн, или 4,6%.
В ноябре газета ВЗГЛЯД писала, что для перенаправления российских грузов с европейского на восточное направление требуется построить второй БАМ и вторую Транссибирскую магистраль.
Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу
Глава МВД Франции Дарманен указал на усиление миграции в ЕС в результате развития стран Африки и Азии
Развитие стран Африки и Азии парадоксальным образом ведет к тому, что все больше жителей этих регионов уезжают в Европу, заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.
Дарманен пояснил, что у жителей Африки и Азии появляется больше средств для образования и путешествий. Он считает миграцию глобальным фактором, который останется актуальным в течение ближайших лет независимо от действий политиков, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.
Также Дарманен посетовал на «сокращение количества демократий в мире». Кроме того, он заявил, что из-за глобального потепления Сахара окажется «непригодной для жизни». Указал Дарманен и на ухудшение отношений Франции с рядом стран. По его словам, прежде у Парижа были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо.
«Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию», – сказал он, сообщив, что ситуация с коронавирусом осложняет депортацию нелегалов, но в 2022 году выслали на 15% больше человек, чем раньше. Он предсказал, что 2023 год будет «настоящим годом высылки», особенно, если парламент поддержит закон об изменении правил миграции. При этом в 2022 году было одобрено рекордное число видов на жительство. Он заверил, что речь идет в основном о специалистах и студентах, а не о «семейных» мигрантах.
Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. Войска Франции покинули территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. Буркина-Фасо также требует вывода французских военных. Ранее произошел вывод французских войск из Мали.
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Эксперт объяснил планы Минобороны взять на обеспечение добровольческие отряды
Эксперт Онуфриенко: Минобороны решит назревшие вопросы в отношениях с добровольцами
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Минобороны делает первые шаги по встраиванию добровольческих структур в общую военную систему России. Но впереди предстоит большая работа над тем, чтобы сделать это эффективно, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.
«Это позволит нам решить часть вопросов, связанных со снабжением добровольцев боеприпасами, техникой, топливом и так далее. Они нуждаются, например, в бронетехнике, артиллерии, авиации. И правильно, что такие задачи будет решать непосредственно Минобороны», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Абсолютно назревшее решение связано и с оказанием медицинской помощи добровольцам. Помимо этого, было бы правильным продолжить уравнение статуса военнослужащих и добровольцев в части прав на меры социальной поддержки и различные льготы», – отметил собеседник.
«Кроме того, необходимо, чтобы Минобороны урегулировало вопросы боевого взаимодействия регулярных подразделений и добровольческих формирований. Здесь пока что есть загвоздки», – полагает эксперт.
«Вместе с тем глобальных проблем со снабжением добровольцев обмундированием и продуктами питания нет. Зачастую их в кратчайшие сроки удовлетворяют волонтеры, кураторы или руководители соответствующих ЧВК», – отметил он.
«Также в этом решении прослеживается желание аккуратно встроить добровольцев в общую военную систему России. С точки зрения осуществления управленческих функций это логично, поскольку позволит достичь лучшей синхронизации и эффективности действий», – считает Онуфриенко.
Ранее стало известно о подготовке проекта приказа Министерства обороны РФ, согласно которому ведомство берет на себя обеспечение добровольческих формирований.
Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования. В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в Госдуму 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
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Лавров оценил переговоры по строительству «Пакистанского потока»
Глава МИД Лавров выразил уверенность в прогрессе в переговорах по «Пакистанскому потоку»
В ближайшее время будет зафиксирован прогресс по переговорам о строительстве «Пакистанского потока», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.
Глава МИД России отметил, что вопрос по строительству «Пакистанского потока» находится в продвинутой стадии проработки, прогресс будет зафиксирован дополнительно в самое ближайшее время, передает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари отметил, что Пакистан надеется, что третьи страны не помешают сотрудничеству с Россией по поставкам нефти и газа.
Пакистанский министр заявил, что продолжаются активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики с Россией. По его словам, в Пакистане возникли многочисленные проблемы, связанные с высокими ценами на импорт углеводородов.
Он напомнил о заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где обсуждалась эта тема, и отметил, что получил очень хорошие отзывы.
Напомним, по итогам прошедшего в Исламабаде заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Россия достигла концептуальных договоренностей о поставках нефти и нефтепродуктов в Пакистан.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия нашла новый рынок сбыта для российских углеводородов.
Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Украинскому футболисту пришлось извиняться за объятия с Головиным
Украинского футболиста Малиновского принудили извиняться за объятия с российским игроком Головиным
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Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский принес извинения за то, что после матча 20-го тура чемпионата Франции обнял российского игрока «Монако» Александра Головина.
Малиновский в Instagram* (запрещен в России, принадлежит экстремистской Meta*) написал, что извиняется перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако» (Головина). «Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, в индивидуальном виде спорта он бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку он полностью поддерживает отстранение россиян от международных соревнований.
Эпизод произошел в субботу, когда «Марсель» сыграл с «Монако» вничью со счетом 1:1. Украинские СМИ раскритиковали поступок Малиновского и рекомендовали извиниться за него.
В августе прошлого года украинским спортсменам на Олимпиаде запретили быть рядом с российскими коллегами и флагом Олимпийского комитета России в ходе Игр в Китае.
В 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих.
Европе пришлось покупать нефтехимию по самой высокой в мире цене
Исполнительный директор «Сибура» Комышан сообщил о покупке Европой нефтехимии по самой высокой в мире цене
В связи с тем, что сотрудничество с Россией прекратилось, Европе приходится платить самые высокие цены за нефтехимию в мире, сообщил член правления – исполнительный директор компании «Сибур» Сергей Комышан.
Комышан рассказал, что российским производителям пришлось перебраться из Европы в Азию, а значит, в Европе их «кто-то должен был заместить», но «этот кто-то раньше не приезжал в Европу, потому что было менее выгодно», передает ТАСС.
Как пояснил Комышан, в результате цены в Европе выросли относительно других мировых цен. Теперь европейские потребители «платят самые высокие цены по миру». Комышан отметил, что европейские котировки не влияют на ситуацию на российском рынке.
Напомним, в Европе в связи с энергетическим кризисом закрылись многие крупные энергоемкие предприятия в цветной металлургии, химии и нефтехимии.
Власти России одобрили изменения в законы о государственном флаге и гимне
В правительстве России одобрили изменения в конституционные законы «О государственном флаге» и «О государственном гимне».
На сайте правительства отмечается, что одобренные изменения будут внесены в ст. 3 Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации» и ст. 3 и 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской Федерации» в установленном порядке.
Также законопроектом предусмотрено внесение в Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» изменение – после слов «Корабельным уставом» дополнить словами «Военно-Морского Флота».
В ООН призвали не наносить неизбирательные удары после обстрела ВСУ больницы в ЛНР
Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал избегать неизбирательных ударов после обстрела больницы в ЛНР
Все стороны конфликта на Украине должны избегать неизбирательных обстрелов, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удары ВСУ по больнице в Новоайдаре в ЛНР и другим гражданским объектам.
Дюжаррик отметил, что на выходных в ходе обстрелов были повреждены медицинские учреждения. «В субботу вечером, согласно сообщениям, десятки мирных граждан погибли и были ранены в ходе удара по больнице в Новоайдаре», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, в воскресенье сообщалось об атаках в Херсоне «и других частях региона, которые, находятся под контролем Украины».
«Очевидно, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные удары и требует, чтобы стороны предпринимали все возможные меры предосторожности с целью избежания и минимизации ущерба для гражданских лиц», – подчеркнул Дюжаррик, добавив, что они призывают «обе стороны исполнять эти обязательства».
В субботу украинские войска из американских РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Согласно сообщению Минобороны РФ, из числа пациентов и медперсонала учреждения погибли 14 человек, ранены 24 человека.
Накануне в МИД России заявили, что обстрелы ВСУ больниц в Новоайдаре и Новой Каховке является военным преступлением Киева «и его западных хозяев», организаторы и исполнители понесут наказание.
В Европе оценили план Украины вступить в ЕС в течение двух лет
Politico: В Европе не верят в реалистичность плана Украины по вступлению в ЕС в течение двух лет
«Амбициозный» план Украины по вступлению в Евросоюз в течение двух лет никто на Западе не считает реалистичным, пишут американские СМИ.
Стремление Киева в ЕС поддерживают Польша и страны Балтии, однако представители «старой гвардии» ЕС гораздо более осторожны, опасаясь, что «глобальная сельскохозяйственная сверхдержава» ослабит их собственные полномочия и привилегии, пишет газета Politico.
Кроме того, продолжает издание, многие европейские страны опасаются, что Киев станет чрезмерным бременем для бюджета Евросоюза, передает РИА «Новости».
3 февраля состоится саммит ЕС – Украина, на котором будет обсуждаться вопрос членства страны в Евросоюзе. На этом мероприятии украинские власти хотят добиться прогресса, в том числе включения страны в зону мобильного роуминга ЕС, но особенно – в приостановке действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год.
По информации Politico, европейские лидеры в этой встрече участвовать не собираются. Как сообщил один высокопоставленный еврочиновник, Киеву, у которого достаточно высокие ожидания, следует выполнить все условия, обозначенные Еврокомиссией. Другой чиновник отметил, что Европе «нужна реформированная Украина».
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает завершить переговоры о вступлении и стать полноправным членом ЕС менее чем за два года. По его словам, Киев ждет колоссальный объем работы, но «европейские партнеры», по его мнению, в данном вопросе «настроены на продуктивное сотрудничество».
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В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
Политолог Шеслер назвала глупостью условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине
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Макфол пытается «обезболить» последствия от поставок нового американского оружия. На деле же все это выглядит как абсолютная глупость бывшего дипломата. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Зеленский мог бы подписать соглашения о ненападении на Россию в обмен на новые поставки западного оружия.
«Заявление Майкла Макфола является очередной попыткой нейтрализации, обезболивания тяжелых военных и политических последствий от поставок американского оружия на Украину. Мы видим, как они неуклонно нарастают», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Кроме того, нам обещали, что передаваемое Украине оружие будет иметь ограничения по дальности поражения. Однако сейчас мы видим, что никакие ограничения в 70 км не соблюдаются, HIMARS стреляют гораздо дальше, и ВСУ это никто не запрещает», – отметила собеседница.
«Теперь Украине передадут американские и европейские танки, обсуждается передача авиации. Все это вызвало достаточно резкую реакцию в России. Становится очевидно, что противостояние переходит на новый уровень», – подчеркнула она.
«Макфол не является официальным лицом, которое было бы уполномочено делать такие заявления и уж тем более требовать от Украины гарантий. Однако даже если бы эти слова прозвучали от госсекретаря Энтони Блинкена или президента Джо Байдена, это все равно выглядело бы несусветной глупостью», – полагает Шеслер.
«Мы знаем, что Украина не соблюдает никакие соглашения, и доверия к их обещаниям, пусть даже письменным, быть не может. Кроме того, слова Блинкена о том, что передаваемое оружие позволит Украине освободить Крым, противоречат словам Макфола о ненападении на Россию», – обратила внимание политолог.
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. По словам Макфола, Штаты и их союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.
В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может. Напомним, что почти девять лет назад Украина подписывала Минские соглашения, а затем не выполняла их. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это стало предтечей специальной военной операции.
«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент России Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это игнорировалось другими участниками переговорного процесса», – пояснил Песков.
Напомним, западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.
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Украина ввела санкции против химических и транспортных предприятий России и Белоруссии
Украина ввела санкции против ряда белорусских компаний
В санкционный список Украины попали 23 белорусских компании, в том числе «Уралкалий» и «Беларуськалий», а также Белорусская железная дорога. Список опубликован на сайте президента Украины.
В приложении к его указу перечислены «Щекиноазот», Московский коксогазовый завод, группа компаний «Титан», АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова», белорусское предприятие «Омск карбон Могилев» и Гомельский химический завод. Также в список попала Сибирская угольная энергетическая компания, передает ТАСС.
Кроме того, значительная часть перечисленных в новом списке российских и белорусских компаний занимаются лизингом, в частности, «Газпромбанк лизинг», «ПСБ лизинг», «ВТБ лизинг», «Юникредит лизинг», а также транспортировкой нефтепродуктов и других грузов, например, «Белинтертранс».
Ограничения ведены и против компании «Алтайвагон» и Рузаевского завода химического машиностроения. Также в списке оказался «Беллесэкспорт» Министерства лесного хозяйства Белоруссии.
Активы этих компаний на территории Украины заблокированы, установлен запрет на торговые операции и перевозку связанных с ними грузов, приостановлено исполнение всех финансовых обязательств в отношении этих юридических лиц, а их капитал запрещено выводить из страны. Выданные им ранее разрешения и лицензии аннулированы. Санкции введены сроком на десять лет.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц за оказание России помощи в военных перевозках по железной дороге.
В МИД назвали военным преступлением обстрел больниц со стороны ВСУ
В МИД назвали военным преступлением обстрел Киевом больниц в Новоайдаре и Новой Каховке
Обстрелы украинскими военными больниц в Новоайдаре и Новой Каховке является военным преступлением Киева «и его западных хозяев», организаторы и исполнители понесут наказание, заявили в МИД России.
В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное «убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениями киевского режима и его западных хозяев».
В министерстве отметили, что отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права «еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», передает РИА «Новости».
«Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям», – подчеркнули в МИД.
Ведомство отметило, что страны Запада упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия.
«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», – добавили в министерстве.
«Налицо откровенные двойные стандарты. Страны Запада вместе с Киевом устраивали истерики в связи с провокационными инсценировками «преступлений» российской армии в Буче и Ирпене, которых на самом деле не было, но упорно не замечают вопиющие варварские действия нацистского киевского режима, убивающего мирных людей из американского, британского, французского и германского оружия», – подчеркнули в ведомстве.
«Они носятся с идеями создания незаконного «трибунала» против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления. За подобной неуклюжей тактикой видна явная попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за их свершение», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что «западники и Киев не имеют ни формального, ни морального права на упомянутые вздорные обвинения в наш адрес».
Напомним, украинские войска из РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В Минобороны сообщили, что погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.
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Германия и Франция захотели объявить КСИР террористической организацией
Financial Times сообщила о поддержке Германией и Францией идеи объявить КСИР террористической организацией
На встрече глав МИД стран Евросоюза Германия и Франция выступили за объявление иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией, сообщили источники.
Ожидается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности такого шага. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение поддерживают многие страны Евросоюза. При этом Париж хотел бы добиться признания террористами не всего КСИР, а ряда региональных подразделений, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Если ЕС объявит КСИР террористической организацией, возобновление «ядерной сделки» с Ираном, скорее всего, будет невозможным. Боррель заявил: «Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима». Он признался, что не может предложить «другого способа, кроме как заставить работать» план по «ядерной сделке».
Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов одобрили резолюцию с призывом к руководству Евросоюза включить КСИР в список террористических организаций. МИД Ирана назвал это предложение «выстрелом Европы себе в ногу».