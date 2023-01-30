Мишустин: Расширена программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов

Возможности получения льготной ипотеки ИТ-специалистами в России расширены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. По его словам, будут смягчены требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству, передает ТАСС.

Премьер напомнил, что механизм поддержки ИТ-отрасли был введен по инициативе президента России Владимира Путина.

Председатель правительства обратил внимание на необходимость сохранить кадровый потенциал отечественной ИТ-отрасли. Он напомнил, что глава государства ставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. Для этого, по словам Мишустина, востребованы компетентные специалисты в ИТ-сфере, им нужно оказывать всестороннюю поддержку.

Напомним, в марте 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли. ИТ-компании освободили от налога на прибыль и проверок на три года, разрешили брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а для специалистов в этой сфере ввели льготную ипотеку и отсрочку от призыва в армию на время работы.