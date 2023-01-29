СМИ: Армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега

Взгляд
29 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
Перейти в раздел…

Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
Перейти в раздел…

Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России

Посольство Азербайджана в Тегеране будет эвакуировано Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС
Иран проводит срочное расследование вопиющего преступления – нападения на посольство Азербайджана. Баку заявляет, что это теракт, в Иране говорят о «семейных обстоятельствах» нападавшего. В любом случае сам факт нападения на посольство обнажает подспудный конфликт между этими двумя странами, который затрагивает и интересы России. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Русских обманывать можно, но только один раз

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

Перейти в раздел…

Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...

Головы диких животных украсили женские платья в Париже

Подробности...

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

  • Эстония
Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
    Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных Эстония призвала к «полной изоляции» спортсменов России и Белоруссии Бывший разведчик США предрек исход СВО Николай Дроздов попал в реанимацию
    В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине Блогера Андрея Сидоропуло объявили в федеральный розыск Шольц выразил уверенность в переходе к многополярному миру В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране Серб Новак Джокович выиграл Australian Open Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу

    Главная тема


    Что сулит России «большая шишка» из НАТО во главе Чехии

    третья мировая


    СМИ США раскрыли созданное Америкой «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву

    «уже бункер ищу»


    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася

    Спорт и политика


    Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже

    Видео

    Урановые боеприпасы


    Западные танки несут ядерную угрозу Украине

    «Обещает золотые горы»


    Что стоит за словами Трампа о достижении мира за сутки

    история войны


    Поражение США во Вьетнаме имеет отношение к Украине

    поставки вооружений


    Мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине

    три источника беды


    Почему экономисты ждут мировой кризис именно в 2023 году

    нити управления


    Сергей Миркин: Украина расшатывает Америку

    наши люди


    Виталий Трофимов-Трофимов: Уехали не только предатели

    часть ядра


    Вадим Трухачёв: Швеция продавит Турцию по вопросу членства в НАТО

    на ваш взгляд


    Хотели бы вы сменить профессию?

    СМИ: Армия Израиля усилит полицию в районе Иерусалима и у Западного берега

    29 января 2023, 17:49

    Текст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля направит две пехотные роты для усиления полиции в районе Иерусалима и у Западного берега, сообщила газета Times of Israel.

    Сообщается, что решение было принято по результатом новой оценки, проведенной высшим руководством армии, передает РИА «Новости».

    Накануне в МИД заявили, что Россия глубоко озабочена в связи с произошедшим терактом в Иерусалиме и призывает все стороны к максимальной сдержанности.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что теракт возле синагоги в районе Неве-Яаков устроил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш. По последним данным, жертвами теракта стали семь человек, еще несколько получили ранения.

    Бывший разведчик США предрек исход СВО
    Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
    		    28 января 2023, 21:39
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».

    Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.

    «Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.

    Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.

    Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».

    «Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.

    Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (52)
    Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
    Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
    		    29 января 2023, 03:30
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.

    Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».

    Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.

    Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (33)
    Россия отказалась от консультаций с Японией по промыслу у Южных Курил
    МИД России сообщил об отказе Москвы от межправительственных консультаций с Токио по вопросу промысла у Южных Курил
    		    29 января 2023, 07:30
    Фото: Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В связи с действиями Японии против России Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о сотрудничестве в области промысла морских ресурсов у Южных Курил, сообщил российский МИД.

    МИД отметил, что после начала специальной военной операции на Украине отношения России с Японией «стали стремительно деградировать». Токио «в нарушение всех норм и правил международного права» принялся вводить антироссийские санкции, опережая порой в этих действиях даже Запад. 

    В результате Москва сообщила Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций. При этом Россия «не приемлет какие-либо «протесты» в связи с данным шагом. «Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений», – приводит РИА «Новости» текст сообщения МИДа.

    В ведомстве пояснили, что соглашение между правительствами двух стран регулирует японский промысел в российском территориальном море в районе южных Курильских островов. Это соглашение занимает особое место в комплексе отношений России и Японии в сфере рыболовства.

    Напомним, летом российские власти заявили о приостановке действия соглашения с Японией от 1998 года о вылове рыбы. В Токио сказали, что «намерены продолжить обсуждение с российской стороной с тем, чтобы продолжить деятельность на основе соглашения».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (54)
    Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
    Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
    		    29 января 2023, 09:40
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.

    По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».

    Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

    Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.

    Коментарии (20)
    Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
    Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
    		    28 января 2023, 19:10
    Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.

    Коментарии (19)
    В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
    Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
    		    29 января 2023, 01:57
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

    Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

    Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

    Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (37)
    Беспилотники уничтожены при атаке на центр производства боеприпасов в Иране
    Минобороны Ирана объяснило взрыв на складе боеприпасов неудачной атакой беспилотников
    		    29 января 2023, 02:26
    Фото: Reuters
    Текст: Антон Антонов

    На один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников, сообщило военное ведомство.

    В сообщении говорится, что один из беспилотников сбили силы ПВО, два других угодили в оборонительные ловушки и взорвались, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре – перед взрывом регион пострадал от мощного землетрясения магнитудой 5,9.

    Коментарии (24)
    В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
    В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
    		    28 января 2023, 18:24
    Фото: Staff Sgt. Danielle Sukhlall/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут  вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.

    Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.

    Коментарии (35)
    В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
    Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
    		    29 января 2023, 10:20
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.

    «Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.

    В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

    Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (57)
    В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
    В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных

    28 января 2023, 19:42

    Текст: Вера Басилая

    Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.

    Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.

    Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.

    По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.

    Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (47)
    В СК рассказали подробности двойного убийства в Москве
    СК: Отказ в прописке привел к убийству двух человек на севере Москвы
    		    29 января 2023, 09:57
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Причиной убийства двух человек в квартире жилого дома на севере Москвы стал отказ в прописке бывшего мужа, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

    По ее словам, причиной конфликта стал отказ женщины прописать в ее квартире бывшего мужа, передает ТАСС. Иванова рассказала, что ночью мужчина пришел в квартиру, где раньше жил с семьей, но его сын отказался пустить его в квартиру, в результате чего завязалась ссора, в которой отец зарезал сына, а затем прошел в квартиру, десяток раз ударил ножом жену, после чего покончил с собой. По сообщению СК, в момент совершения преступления в квартире находились родственница и знакомая погибшей женщины, которые рассказали детали произошедшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его.

    Коментарии (6)
    Американские СМИ раскрыли созданное США «прикрытие» для поставок Германией танков Киеву
    WP: Решение США передать Киеву танки Abrams стало прикрытием для поставок Leopard
    		    29 января 2023, 13:09
    Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Объявление США передать Украине танки Abrams стало прикрытием, позволяющим ФРГ немедленно начать поставки Киеву немецких танков Leopard 2, сообщили СМИ.

    The Washington Post пишет, что Байден беспокоился, что чем дольше продолжалось растущее публичное разногласие по поводу танков, тем больший ущерб оно наносило его главному приоритету в отношении Украины: сохранению единства Запада под руководством США, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США созвонились 17 января, Байден еще несколько раз попробовал убедить Шольца согласиться на отправку танков, однако тот был непреклонен и требовал совместных мер по танкам.

    В статье отмечается, что после разговора Байден спросил советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Блинкена, какие шаги следует предпринять.

    «Именно Блинкен предложил возможный обходной путь. Что если они объявят о намерении поставить танки Abrams в рамках обеспечения «долгосрочных» потребностей Киева в конфликте, который может продолжаться годами? Это могло бы дать Шольцу прикрытие, которое он искал, чтобы позволить танкам Leopard сразу направиться на Украину, а Пентагону дало бы время на подготовку своих танков, украинских военных и создание логистики», – пишут СМИ.

    Параллельно с этим в Европе потенциальные поставщики Leopard сосредоточились на усилении давления на Берлин для того, чтобы добиться разрешения производителя на передачу Украине техники.

    «Но для Шольца это была серьезная политическая дилемма. С первых дней конфликта он старался не идти впереди колонны, когда дело касалось вооружения Украины, выражая опасения по поводу возможного возмездия Москвы», – отмечается в материале.

    При этом противником поставок танков Abrams был глава Пентагона Ллойд Остин, он был уверен, что их эксплуатация и логистика будут слишком сложны.

    «Он был убежден, что украинцы не смогут поддерживать и обслуживать массивные боевые танки. Кроме того, американские машины защищены специальной броней из обедненного урана засекреченной конструкции, которую США не хотели, чтобы Россия получила в свои руки», – резюмировали авторы.

    В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

    Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (16)
    Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
    Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
    		    28 января 2023, 18:50
    Фото: Ninni Andersson/Government Office/Global look Press
    Текст: Вера Басилая

    На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.

    Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

    До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Шольц выразил уверенность в переходе к многополярному миру
    Шольц выразил уверенность в появлении ряда влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке
    		    28 января 2023, 22:58
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир будет многополярным, влиятельные государства появятся в Азии, Африке и Латинской Америке.

    По словам Шольца, «в будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств». Как заявил канцлер, «этот мир должен быть многосторонним», чтобы максимальное число стран имели возможность сотрудничать, передает РИА «Новости».

    При этом Шольц заявил, что поддерживает «порядок, основанный на правилах», который опирается «на Устав ООН, права человека и верховенство закона». Он сказал, что это должно помочь совместно справиться со стоящими перед миром вызовами, к которым Шольц отнес изменение климата, «социальные и экологические трансформации», а также «глобальную политику в области здравоохранения».

    Напомним, Шольц дал интервью изданиям Аргентины La Nacion, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии визитов в эти страны. В нем он также заявил, что Германия якобы быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. Тем временем немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ждет рецессия.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (21)
    СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
    		    29 января 2023, 15:10
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахан, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

    Источники утверждают, что целью атаки был склад с баллистическими ракетами. Также он отметил, что «Ирану были переданы послания, что не будут позволены объекты по производству баллистических ракет», передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Кроме того, взрыв произошел на промышленном предприятии по производству моторного масла в Азаршахре. Минобороны Ирана сообщило, что на один из центров минобороны Ирана по производству боеприпасов совершена неудачная атака с использованием беспилотников.

    Коментарии (16)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •