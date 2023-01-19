Путин заявил о важности ракетно-космической отрасли Путин выразил соболезнования родным режиссера Досталя 19 января 2023, 16:11 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Николая Досталя, он подчеркнул, что тот прошел большой профессиональный путь и оставил богатое творческое наследие. «Искренне разделяю постигшее вас горе – кончину Николая Николаевича Досталя. Народный артист России Николай Досталь был талантливым режиссером, сценаристом, актером, ярким представителем отечественного кинематографического сообщества. Он прошел большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, своим преданным служением искусству снискал искреннюю любовь зрителей», – говорится на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем» 18 января 2023, 19:55

Фото: РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны. «С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ. «Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк. Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов. «В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк. Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов. «К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк. К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик. Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник. В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. Путин: Победа России неизбежна Путин заявил о неизбежности победы России 18 января 2023, 16:14

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна. «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС. В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России. Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время. Новости СМИ2 Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе 18 января 2023, 14:12

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно. Путин рассказал о круглосуточной работе предприятий ОПК Путин рассказал о росте оборотов оборонно-промышленного комплекса России в 2022 году 17 января 2023, 17:11

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно. В этой связи хочу поблагодарить всех специалистов, занятых в отечественной оборонке, за напряжённый, ответственный труд. Его значимость вообще, а сегодня особенно, высока», – сказал Путин. Он также отметил, что наряду с ОПК выросили объемы и других отраслей экономики. «Отмечу, что многие важнейшие, опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность, ОПК, конечно, некоторые другие, за прошлый год не только не сократили, но, – несмотря на, как мы много раз уже сказали, беспрецедентное внешнее давление, – наоборот, даже нарастили объемы, создали новые рабочие места, что во многом позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня в новейшей истории», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что Путин рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. Новости СМИ2 Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы 18 января 2023, 14:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС. Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства. Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера. Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ 18 января 2023, 15:43

Фото: ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал маршала Советского Союза Леонида Говорова как одного из лучших военачальников Второй мировой войны. Путин поблагодарил внука маршала за работу по сохранению исторической памяти, отметив его выдающегося деда – одного из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, передает РИА «Новости». «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – сказал президент. В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897–1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Новости СМИ2 Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров Путин позволил крупным компаниям не учитывать голоса иностранных акционеров 17 января 2023, 16:05 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин установил временный порядок принятия решений касательно ряда крупных российских акционерных обществ в сфере машиностроения, энергетики и торговли. Согласно нововведению, органы управления таких компаний смогут принимать решения без учета голосов акционеров из недружественных стран. Разрешение затронет компании, которые соответствуют таким критериям, как введенные санкции против владельцев или бенефициаров или имеющиеся доли в уставном капитале у иностранных лиц, связанных с недружественными государствами (при условии, что эти доли не превышают 50%, а размер выручки организации за предшествующий решению год превышает 100 млрд рублей), передает ТАСС. Так, если в состав органа управления входят граждане из недружественных государств, остальные акционеры вправе принять решение не учитывать их голоса. Тем временем инвесторы из США стали скупать европейские энергетические компании. Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским 18 января 2023, 16:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе, передает ТАСС. «Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится. Новости СМИ2 Путин прибыл на Невский пятачок 18 января 2023, 10:06

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в среду прибыл к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области для возложения цветов в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Глава государства ранее рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин. Здесь он был тяжело ранен, но его спас от смерти боевой товарищ, сосед по дому – на своих плечах под обстрелом он переправил Путина-старшего на другой, правый берег реки, где находился ближайший госпиталь, напоминает ТАСС. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде. Там же зимой 1942 года умер от дифтерии старший брат Путина Виктор, он похоронен в одной из братских могил на Пискаревском мемориальном кладбище. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы. Условное обозначение «Невский пятачок» получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры «пятачка» варьировались от 2 до 4,5 км по фронту и до 800 м в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 до 250 тыс. человек, но они не считаются окончательными. Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад 18 января 2023, 22:12

Фото: РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на постсоветском пространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В среду, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами и активистами общественных организаций. «Участие президента в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, как и в других акциях и событиях, связанных с ВОВ, подчеркивает личную вовлеченность главы государства в дело сохранения исторической памяти о войне и ее истинных победителях», – отметил Александр Малькевич, первый замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург». «Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества», – добавил собеседник. Малькевич напомнил, что за прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами. «В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы – Саур-Могила, «Непокоренные», – указал представитель Общественной палаты. Кроме того, добавил Малькевич, частью общенародной традиции стала акция «Бессмертный полк» – в 2022 году в ней приняли участие более 12 млн человек. «О войне президент говорит с детьми и молодежью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтерских объединений (например, «Волонтеры Победы»), – отметил Малькевич. «Особое внимание президент уделяет непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами, – подчеркнул член Общественной палаты России. – Глава государства напоминает о событиях 1941–1945 годов в ходе международных выступлений, напрямую обвиняя лидеров западных стран в искажении правды». Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удается противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан России о ней, отметил Малькевич. По его мнению, пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России. «Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на территории постсоветского пространства – своей исторической территории», – подчеркивает собеседник. История доказывает, что глава государства принял единственно правильное решение о начале спецоперации для предупреждения атаки на Россию. Участники встречи, прошедшей в среду в Музее блокады Ленинграда, понимают, что сегодня России противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. «Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием пришедший к власти в результате госпереворота нацистский режим», – подчеркнул собеседник. «Все попытки России решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) открыто признали, что использовали их для милитаризации Украины, – напомнил Малькевич. – Тем временем жертвами развязанной неонацистами войны против Донбасса становились жители исторической России – только за то, что они чувствовали себя частью русской культуры, а со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией». Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей Донбасса, подчеркнул член Общественной палаты России. «Глава государства четко понимает, что главной мишенью Запада в развязанной против России информационной войне является молодежь, а главным оружием России в этой войне может быть только правда», – добавил Малькевич. Он указал: особенно важными президент считает форматы прямого общения молодежи с ветеранами, участниками войны, людям, которые непосредственно пережили ее. «Будут развиваться и посвященные войне музеи, где информация подается в том числе с использованием новых технологий, – прогнозирует собеседник. – А в школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвященные героизму русского народа в Великой Отечественной войне». В среду в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Как сообщает сайт Кремля, во встрече принял участие внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета Музея блокады Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны. «Борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом. Провалы в знании истории могут привести не только к ложному представлению о происходящем в мире, но и к оправданию нацизма», – сказал внук маршала Говорова газете ВЗГЛЯД. В свою очередь историк Юрий Рубцов рассказал о роли военачальника в освобождении северной столицы, а также о том, почему сослуживцы прозвали командующего Ленинградским фронтом «аптекарем». Новости СМИ2 Власти Испании заявили о тайных союзниках России в Европе Председатель правительства Испании Санчес заявил о многочисленных тайных союзниках России в Европе 18 января 2023, 05:58 У главы российского государства Владимира Путина есть много союзников в Европе, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Санчес сказал, что сейчас эти люди «скрывают свою симпатию и связи с Путиным», но «всего год назад» они посещали Россию и «хвалили методы» российского лидера. Санчес полагает, что необходимо помешать этим людям войти в органы власти и «разрушить ЕС изнутри». Он также выразил уверенность, что крайне правые силы, поддерживаемые основными консервативными партиями, получат отпор, передает ТАСС. Осенью сообщалось, что в Восточной Германии участились антиправительственные митинги, где жители бывшей ГДР призывают к сближению с Россией для преодоления кризиса в экономике и энергетике. Путин предложил отменить действие устава Совета Европы в России 17 января 2023, 19:29 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, предусматривающий прекращение действия устава Совета Европы в отношении России, а также европейских конвенций о пресечении терроризма и защите прав человека. Проект предполагает отмену действия в отношении устава СЕ от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года в связи с прекращением членства России в Совете Европы, передает ТАСС со ссылкой на документ. Также предлагается отменить действие Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года. Всего в законопроекте назван 21 документ, который предлагается денонсировать. В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы. В январе 2022 года Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из антикоррупционной конвенции, так как Комитет министров СЕ прекратил полноправное членство России. Новости СМИ2 Путину показали российский электрокар E-NEVA Путину показали новый российский электрокар E-NEVA 18 января 2023, 15:37

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС. Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему. «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин. Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей. Путин на Невском пятачке почтил память павших воинов Президент Владимир Путин возложил цветы к мемориалу павшим воинам на Невском пятачке 18 января 2023, 10:35

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Главу государства встретил у памятника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возле основания монумента Путин положил перевязанный траурной черной лентой букет красных роз. Горнист почетного караула в этот момент исполнял песню «Тишина» Льва Гурова. Президент почтил память павших воинов молчанием и поклоном, а после вернулся к автомобилю, передает ТАСС. Ранее глава государства рассказывал, что на Невском пятачке в годы войны воевал его отец, Владимир Спиридонович Путин, где был тяжело ранен. Мать Путина провела всю блокаду в самом Ленинграде, похоронила зимой 1942 года умершего от дифтерии старшего брата Путина Виктора. Во время поездки в Санкт-Петербург Путин посетит одно из предприятий оборонной промышленности. Новости СМИ2 Путин призвал отказаться от экспорта необработанной древесины 17 января 2023, 14:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо прекратить поставки необработанной древесины и поставлять продукцию уже с высокой добавленной стоимостью, заявил президент Владимир Путин. «Нужно отказаться от экспорта кругляка, необработанного сырья, и поставлять все на внутренний рынок... затем поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС. Он пояснил, что такой процесс должен ускориться, поскольку для этого есть «все объективные основания и возможности». Также президент признал, что в лесопромышленном комплексе ситуация остается непростой. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. В особо уязвимом положении оказались предприятия на Северо-Западе России. «Нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в нашей стране, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях», – заключил президент.