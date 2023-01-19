Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад Песков сообщил, что Путин по традиции искупался в проруби на Крещение 19 января 2023, 12:56 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин на Крещение погрузился в прорубь в Московской области, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, что сегодня праздник Крещения, президент принимал участие в Крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что в этот раз не делалось фото- или видеоматериалов, Кремль лишь сообщает, что глава государства последовал своей традиции. Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. В России проводятся массовые купания в ледяной проруби в специальных местах. Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем» 18 января 2023, 19:55

Фото: РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Маршал СССР Леонид Говоров всегда досконально просчитывал управление войсками и снабжение военных, благодаря чему силы Ленинградского фронта прорвали блокаду. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Рубцов. В среду Владимир Путин назвал Говорова одним из лучших военачальников Великой Отечественной войны. «С Леонидом Говоровым так или иначе связаны все события, происходившие во время пребывания Ленинграда в условиях блокады. Прорыв кольца вокруг города в ходе операции «Искра» в январе 1943 года и полное снятие блокады через год – прямая заслуга этого военачальника», – подчеркнул Юрий Рубцов, доктор исторических наук, профессор Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ. «Например, Балтийский флот был в оперативном подчинении Говорова. По распоряжению командующего фронтом, корабельная артиллерия использовалась для обороны города – в том числе артиллерия тех кораблей, которые стояли на приколе и не могли выходить в море», – рассказал историк. Собеседник напомнил, что ситуацию Говорову осложняло то, что в блокаде во время Великой отечественной войны был не только сам Ленинград, но и значительная часть войск Ленинградского фронта. «Вообще, в его распоряжении находилось недостаточное количество войск. Но даже из того, что было, командующий фронтов, обороняя город, сумел еще и создать резерв – целый артиллерийский корпус, сыгравший в итоге одну из определяющих ролей в ликвидации блокады в январе 1944 года», – заметил Рубцов. «В этой ситуации сыграло то, что по первому образованию Говоров не общевойсковой командир, а артиллерист, и первые подвиги он совершил в битве под Москвой, командуя артиллерией. Таким образом, при прорыве блокады проявил себя универсальный гений Говорова – и как специалист по артиллерии, и как командующий разнородными войсками», – подчеркнул историк. Рубцов напомнил о послужном списке Говорова. В 1916 году он был мобилизован в императорскую армию армию младшим офицером артиллерийской батареи. «Во время гражданской войны он некоторое время служил у адмирала Александра Колчака, но на его дальнейшей военной карьере это не сказалось», – отметил Рубцов. «К примеру, Говоров в 1942 году напрямую без прохождения кандидатского стажа был принят в партию по решению ЦК ВКП(б). Считайте – по решению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Несмотря на то что, судя по всему, во власти были некоторые люди, которые «подсказывали» Сталину не принимать Говорова. Но Сталин переступил через эти обращения», – пояснил историк. К тому же Говоров не был подвержен репрессиям, напомнил собеседник. «Сталин любил трудяг, каким и был Говоров, помимо очевидных талантов. Кроме того, он был крайне систематичен в своих решениях и действиях. Управление вверенных ему войск он осуществлял на основе тщательного досконального расчета. Очень жесткую, но полезную практику этого он провел в условиях дефицита сил и средств при блокаде. За это его сослуживцы и называли «аптекарь», – указал аналитик. Эксперт подчеркнул: именно поэтому Путин особо выделил Говорова среди других командующих ВОВ. «Среди советских военачальников было немало тех, кто практиковал отчасти авантюристский подход в управлении. Но Говоров, а также Иван Конев и Александр Василевский были не такими. Они просчитывали все очень точно, можно сказать, по-бухгалтерски. Нынешняя спецоперация показывает, кстати, то же самое: насколько важно просчитать обеспечение войск, взаимодействие соединений и подразделений друг с другом», – резюмировал собеседник. В среду Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Общение, приуроченное к 80-летию прорыва блокады, состоялось в петербургском Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Как сообщает сайт Кремля, одним из участников встречи был внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны. В начале Великой Отечественной войны Говоров, имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию имени Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления. По итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. 12–30 января 1943-го силами Ленинградского и Волховского фронтов была проведена наступательная операция «Искра», завершившаяся прорывом блокады Ленинграда. В 1944-м командующий Ленинградским фронтом получил звание маршала Советского Союза. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа (ныне возрожденного с учетом новых вызовов безопасности России), был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. Путин: Победа России неизбежна Путин заявил о неизбежности победы России 18 января 2023, 16:14

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во время посещения входящего в концерн «Алмаз-Антей» Обуховского завода и общения с его работниками заявил, что победа России неизбежна. «С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше», – заявил Путин, передает ТАСС. В ходе общения Путин заявил, что российский ОПК ежегодно выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, также он назвал другие основы, которые внушают уверенность в победе России. Ранее Путин заявил, что вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время. Новости СМИ2 Путин: Россия хочет прекратить войну в Донбассе Путин заявил о намерении России остановить войну в Донбассе 18 января 2023, 14:12

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Цель спецоперации России на Украине – остановить войну в Донбассе, которая продолжается с 2014 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. «По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают», – передает его слова ТАСС. «Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. <...> Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно. Путин: Россия никогда не припоминала европейцам блокаду Ленинграда Путин: Россия никогда не напоминала партнерам, что Ленинград блокировали военные всей Европы 18 января 2023, 14:28 Текст: Елизавета Шишкова

Россия, чтобы сохранить международные отношения, никогда не напоминала партнерам, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. «Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили», – передает его слова ТАСС. Путин отметил, что аналогичная картина была и на других фронтах. «Достаточно посмотреть на «Голубую дивизию» под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих [стран], во всяком случае», – сказал глава государства. Путин пояснил, что оккупационные войска всегда были многонациональны. В качестве примера он привел «Войну и мир» Толстого, который писал, что вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. «То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу», – заключил президент. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также сравнил действия США с тактикой Наполеона и Гитлера. Новости СМИ2 Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников ВОВ 18 января 2023, 15:43

Фото: ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал маршала Советского Союза Леонида Говорова как одного из лучших военачальников Второй мировой войны. Путин поблагодарил внука маршала за работу по сохранению исторической памяти, отметив его выдающегося деда – одного из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, передает РИА «Новости». «Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела», – сказал президент. В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897–1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны. Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Путин: У России есть все основания считать режим в Киеве неонацистским 18 января 2023, 16:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе, передает ТАСС. «Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что власти постоянно оказывают поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и эта работа продолжится. Новости СМИ2 Малькевич: Сегодня России противостоят те же противники, что и 80 лет назад 18 января 2023, 22:12

Фото: РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

«Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на постсоветском пространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В среду, в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами и активистами общественных организаций. «Участие президента в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, как и в других акциях и событиях, связанных с ВОВ, подчеркивает личную вовлеченность главы государства в дело сохранения исторической памяти о войне и ее истинных победителях», – отметил Александр Малькевич, первый замглавы Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург». «Гордость за Победу, восприятие Дня Победы как одного из важнейших государственных праздников остаются факторами сплочения российского общества», – добавил собеседник. Малькевич напомнил, что за прошедшие годы в порядок приведены многие мемориалы, памятные места, связанные в ВОВ, модернизированы действующие или созданы новые музеи, активизирована работа с архивами. «В 2022 году эта работа распространена и на новые регионы России, где снова действуют Вечные огни, отремонтированы крупнейшие мемориальные комплексы – Саур-Могила, «Непокоренные», – указал представитель Общественной палаты. Кроме того, добавил Малькевич, частью общенародной традиции стала акция «Бессмертный полк» – в 2022 году в ней приняли участие более 12 млн человек. «О войне президент говорит с детьми и молодежью во время личных встреч, с историками, представителями общественных объединений и волонтерских объединений (например, «Волонтеры Победы»), – отметил Малькевич. «Особое внимание президент уделяет непосредственным участникам событий, личному общению с ветеранами, – подчеркнул член Общественной палаты России. – Глава государства напоминает о событиях 1941–1945 годов в ходе международных выступлений, напрямую обвиняя лидеров западных стран в искажении правды». Во многом благодаря такой последовательной и непоколебимой позиции главы государства удается противостоять непрекращающимся попытками переписать историю, изменить мнение о войне, замылить память граждан России о ней, отметил Малькевич. По его мнению, пример Украины показывает, что успешность таких попыток приводит к потере национального самосознания и государственного суверенитета, а именно к этому стремится Запад и в отношении России. «Слова президента можно воспринимать как четкий сигнал о том, что Россия не будет закрывать глаза на искажение истории и неонацистские проявления на территории постсоветского пространства – своей исторической территории», – подчеркивает собеседник. История доказывает, что глава государства принял единственно правильное решение о начале спецоперации для предупреждения атаки на Россию. Участники встречи, прошедшей в среду в Музее блокады Ленинграда, понимают, что сегодня России противостоят все те же противники, что и 80 лет назад. «Запад не просто поощрял взращивание неонацизма на Украине, но и активно накачивал оружием пришедший к власти в результате госпереворота нацистский режим», – подчеркнул собеседник. «Все попытки России решить конфликт дипломатическим путем отвергались, участники Минских соглашений (Германия, Франция) открыто признали, что использовали их для милитаризации Украины, – напомнил Малькевич. – Тем временем жертвами развязанной неонацистами войны против Донбасса становились жители исторической России – только за то, что они чувствовали себя частью русской культуры, а со стороны НАТО велась подготовка киевского режима к переводу конфликта в его острую фазу – фазу военного столкновения с Россией». Президент не стал повторять ошибку советского руководства, допущенную в 1941 году, и был вынужден начать спецоперацию по защите людей Донбасса, подчеркнул член Общественной палаты России. «Глава государства четко понимает, что главной мишенью Запада в развязанной против России информационной войне является молодежь, а главным оружием России в этой войне может быть только правда», – добавил Малькевич. Он указал: особенно важными президент считает форматы прямого общения молодежи с ветеранами, участниками войны, людям, которые непосредственно пережили ее. «Будут развиваться и посвященные войне музеи, где информация подается в том числе с использованием новых технологий, – прогнозирует собеседник. – А в школьную программу могут вернуться незаслуженно забытые литературные произведения, посвященные героизму русского народа в Великой Отечественной войне». В среду в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Владимир Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений. Как сообщает сайт Кремля, во встрече принял участие внук командующего Ленинградским фронтом – его тезка, председатель общественного совета Музея блокады Леонид Говоров. Президент назвал военачальника, отвечавшего за операцию по деблокированию Ленинграда, одним из лучших полководцев Второй мировой войны. «Борьба за историческую память – это и борьба с реваншизмом. Провалы в знании истории могут привести не только к ложному представлению о происходящем в мире, но и к оправданию нацизма», – сказал внук маршала Говорова газете ВЗГЛЯД. В свою очередь историк Юрий Рубцов рассказал о роли военачальника в освобождении северной столицы, а также о том, почему сослуживцы прозвали командующего Ленинградским фронтом «аптекарем». Путину показали российский электрокар E-NEVA Путину показали новый российский электрокар E-NEVA 18 января 2023, 15:37

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президенту Владимиру Путину в испытательном корпусе Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Главе государства продемонстрировали образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, передает ТАСС. Глава государства в среду посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где представлены гражданские проекты. Завод является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. На этой платформе можно создавать машины в разных типах корпусов, размерности и грузоподъемности. Автомобили могут работать как исключительно на электричестве, так и иметь газоэлектрическую тяговую систему. «Продолжайте. Надо расширять внутренний рынок. <...> Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте», – прокомментировал Путин. Также президент осмотрел образец электрокара E-NEVA с полным приводом и увеличенной батареей. Новости СМИ2 Путин подчеркнул важность признания геноцида гражданского населения СССР 18 января 2023, 13:58 Текст: Антон Никитин

Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По словам российского лидера, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге. Оценки были даны, но в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, передает ТАСС слова главы государства. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они «прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну». «И за то, что вы делаете сегодня», – добавил он. В ходе встречи Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма «Нюрнберг», посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками. «Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил», – сказал Путин. Режиссер-постановщик фильма – двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев. В числе его работ – «Экипаж», «Легенда № 17». Роли в картине исполнили Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова, а также иностранные артисты. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. В Санкт-Петербурге Путин вместе с губернатором города Александром Бегловым посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В ходе экскурсии президент рассказал историю из жизни его семьи во время войны. «У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал», – рассказал он, после того, как Беглов поделился, что карточки меняли цвет каждый месяц, чтобы избежать мошенничества. В среду, в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, ставшему символом мужества советских солдат в битве за Ленинград. Глава государства подчеркнул, что знания о Великой Отечественной войне, в том числе о подвиге защитников блокадного Ленинграда, должны передаваться будущим поколениям, чтобы навсегда сохранить их в народной памяти. Путин анонсировал отсрочку от армии для работников ОПК 18 января 2023, 16:03 Текст: Ольга Иванова

Вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода». «Что касается призыва в рамках частичной мобилизации, то всем работникам ОПК была предоставлена такая возможность. То есть они были исключены из этого призыва. И в целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830 тыс. человек, это первое. Второе, что касается призывников, которые призываются на срочную службу, с учетом того, что оборонка сейчас загружена, с учетом того, что вы работаете в три смены, продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем и смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на совещании с членами кабмина по экономическим вопросам заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России набрал серьезные обороты в 2022 году и продолжает наращивать мощности. Новости СМИ2 Путин поддержал идею вернуть в школы ряд произведений советских писателей Путин: Нужно подумать над возвращением в школьную программу произведений советских классиков 18 января 2023, 14:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда признал необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других. Путин пообещал обсудить с министром просвещения необходимость вернуть в школьную программу произведения советских классиков, которые, по его словам, формируют общественное, историческое сознание целых поколений, передает ТАСС. Перед этим один из участников беседы, создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков выступил за то, чтобы в школах преподавалась, в частности, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, роман «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Донские рассказы» Михаила Шолохова, роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, рассказ «Русский характер» Алексея Толстого, роман «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова. По мнению блокадника, «эти вещи не должны быть факультативными и зависящими от того, хочет учитель этого или не хочет», а должны быть основополагающими. Исаков в ходе встречи подарил Путину копии карточки на хлеб и блокадного пропуска. Путин пообещал, что преступления Киева против людей и Церкви не пройдут даром 18 января 2023, 14:35 Текст: Кристина Цыцура

Преступления властей Киева против граждан и Русской православной церкви не пройдут им даром, заявил президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. По его словам, на Украине много людей, которые понимают, что происходит. «Особенно после того, что современные «властители» начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром», – передает ТАСС его слова. Также Путин заявил, что первичным источником власти на Украине стал госпереворот, когда с 2014 года руководящие посты в этой стране захватили неонацисты. Президент отметил, что преступления против гражданского населения начались после госпереворота. «Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине – это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать», – считает он. В ходе встречи Путин рассказал, как у его матери Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде. Новости СМИ2 Путин рассказал о краже продуктовых карточек у его мамы в блокадном Ленинграде 18 января 2023, 14:15 Текст: Алексей Дегтярёв

У матери президента Владимира Путина Марии Путиной украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде, об этом глава государства вспомнил во время осмотра экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда. «У моей мамы украли карточки. Она подошла получать, кто-то дал по руке – выхватил и убежал», – цитирует президента РИА «Новости». Путину об экспозиции рассказал глава города Александр Беглов. В числе экспонатов есть продуктовые карточки, их цвет меняли ежемесячно, чтобы не допускать мошенничества. После реплики главы государства экскурсия продолжилась, президенту продемонстрировали то, как в Ленинграде в блокаду получали электричество вручную. Путин заявил о способности промышленности России заменить ушедшую с рынка продукцию 18 января 2023, 15:56 Текст: Алексей Дегтярев

Российская промышленность способна заменить иностранную продукцию, которая ранее присутствовала на рынке России, заявил президент Владимир Путин. «После того как отдельные наши так называемые партнеры ушли с нашего рынка, а уровень нашего производства стал достаточно высоким, наши предприятия достаточно легко перехватывают то, что было оставлено этими самыми партнерами», – сказал глава государства, передает ТАСС. Сейчас предприятия страны сами в состоянии производить то, что раньше не могли. Это не значит, что Россия может сделать все на 100% сама, но она способна добиться «того уровня производства, который нам нужен». Внимание Путина обратили на то, что из-за роста потребности к продукции ВПК на фоне спецоперации предприятия работают в несколько смен. У него поинтересовались, нет ли угрозы в том, что после завершения СВО ситуация вернется к той, что была в 1990-е годы. «Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как «Алмаз-Антей», «Обуховский завод» будут крепко стоять на ногах», – ответил он. Также во вторник Путину показали экспериментальный электрический кроссовер С-класса E-NEVA. Новости СМИ2 Путин поблагодарил Волонтеров Победы за работу по сохранению истории блокадного Ленинграда Путин поблагодарил Волонтеров Победы за работу с молодежью по сохранению истории блокадного Ленинграда 18 января 2023, 18:34 Волонтеры Победы провели ряд мероприятий и акций по всей стране в честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда, благодарность добровольцам выразил президент России Владимир Путин. Добровольцы Движения, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий несут сотни цветов к мемориалам, посвященным Блокаде, посещают ветеранов, блокадников, проводят уроки памяти и интерактивные мероприятия для молодежи. Центральными точками всех мероприятий стали населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербурга, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В Санкт-Петербурге президент Путин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и общественниками, включая команду Волонтеров Победы. «Мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. И это очень дорогого стоит. Потому что только люди одного поколения лучше друг друга понимают и слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть. Хочу вас поблагодарить за то, что вы этим занимаетесь», – сказал президент. В Петербурге также Волонтеры Победы почтили память павших Героев в период Блокады. Добровольцы возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Кроме того, Волонтеры Победы исполнили мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Накануне памятной даты ветеран вместе с добровольцами прибыл в Санкт-Петербург. Для Героя добровольцы подготовили насыщенную программу. Абрам Израилевич посетил Мариинский театр и Эрмитаж, дал старт Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В одной из московских школ Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко провела Урок памяти. Почетным гостем стала ветеран Великой Отечественной войны 99-летняя Белозерова Антонина Алексеевна. Ключевым символом памятной акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941–1942 года в блокадном Ленинграде. Вплоть до 27 января представители Движения будут рассказывать на улицах населенных пунктов о подвиге советского народа во время Блокады. Акцию Волонтеры Победы будут проводить вместе с Российским движением детей и молодежи «Движение первых», «Юнармией» и АНО «Большая перемена». 18 января к акции «Блокадный хлеб» уже подключились многие субъекты Российской Федерации. Например, Волонтеры Победы в Кировской области организовали «перевалочный пункт» в центре города, где раздавали жителям листовки с информацией о событиях в Ленинграде. В школах Пензенской области начались памятные уроки, на которых ребятам рассказали о подвигах жителей осажденного города.