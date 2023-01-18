Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России

|
18 января, среда | Последнее обновление — 22:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Столтенберг: Победа России на Украине очень опасна для НАТО
Разделы
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет.
Подробности...
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии.
Подробности...
Когда Путин говорит о многополярном мире – это не обещание некоего «золотого века» и не ставка на лучшее будущее. Это констатация неизбежности перехода человечества на следующий этап развития.
Подробности...
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...
В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «Россия должна проиграть» в конфликте на Украине.
«Врожденное уродство Шольца», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее высказывание канцлера Германии.
Напомним, окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг
Шведская экоактивистка Грета Тунберг была задержана во время протестов рядом с заброшенным поселением Лютцерат на западе Германии, сообщили в полиции.
Девушка была среди активистов, задержанных возле угольной шахты недалеко от поселения, передает ТАСС со ссылкой на издание Reuters.
Демонстранты, к которым присоединилась Тунберг, выступают против разработки новой шахты и сноса построек.
Административный пункт на 43 тыс. жителей находился в нескольких километрах от него. Всех местных жителей расселили в 2006 году, так как на месте построек должна была появиться угольная шахта.
В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт
Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт
|
|
Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.
«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.
«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.
«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин потребовал военного трибунала для Меркель и Олланда
Володин: Заявления Киева и Запада подтверждают, что начало СВО оказалось единственно верным решением
Прозвучавшие в Киеве заявления подтверждают, что начало специальной военной операции оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале отметил, что решение главы государства о начале СВО «позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей». Он привел слова президента России Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».
Так Володин отреагировал на признание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего, что подготовка украинского общества к военным действиям еще до начала российской спецоперации «шла безумная».
Эти заявления, продолжил Володин, а также откровения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны.
По словам спикера нижней палаты российского парламента, признания представителей Киева и экс-глав Германии и Франции должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала.
«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», – заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поляки потребовали от «безумца» Моравецкого прекратить цирк с Украиной
Читатели wPolityce раскритиковали Моравецкого за мольбы к Германии из-за Украины
Читатели польского портала wPolityce возмутились просьбами премьер-министра республики Матеуша Моравецкого к Германии по поводу военных поставок Украине.
Речь идет о призыве Моравецкого к властям Германии передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Он заявил, что «поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой».
Комментаторы на сайте wPolityce напомнили Моравецкому, что он премьер-министр Польши, а не Украины, а потому волновать его должны польские, а не украинские проблемы. Пользователь Polak 335 призвал его заняться тем, для чего был избран на эту должность, и прекратить втягивать страну в «опасную игру».
В свою очередь пользователь RYJA CI WYKRZYWILO od tego потребовал от Моравецкого прекратить призывать к войне и заняться Польшей, где он «все развалил», передает РИА «Новости».
В свою очередь пользователь pis zawiodl написал, что у польского премьера «совсем прохудился чердак». Он поинтересовался, кто велел Моравецкому нести такую чушь, и подчеркнул, что этот человек не годится ни для какой должности, представляя опасность для Польши. «Это безумец», – отметил он.
Пользователь kl указал, что польские власти вместо того, чтобы призывать стороны конфликта к переговорам, ежедневно этот конфликт разжигают, давая Украине технику и оружие. Это, по его словам, втягивает в третью мировую другие страны.
«Я никак не пойму, Германия – это наш враг, которого мы ежедневно пинаем, или союзник, которого приглашаем к взаимодействию? Какова нынешняя линия партии и правительства партии?» – поинтересовался а@Suweren_Polak. «Потому что патриотически настроенные поляки в растерянности, что им делать с немцами: пинать или хвалить? Прошу указаний!» – сыронизировал он.
«Германия и ЕС блокируют наши фонды, шантажируют Польшу, незаконно насаждая у нас свою анархо-судократию. И что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!» – потребовал Soldier1.
Пользователь ollo назвал премьер-министра Польши Моравецкого самым преданным камердинером Украины.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине.
Шольц подтвердил назначение Писториуса новым министром обороны
Назначение главы МВД федеральной земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса на пост министра обороны Германии подтвердил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем Twitter.
Шольц выразил уверенность, что Писториус тот человек, «который сейчас нужен бундесверу, благодаря своему большому политическому опыту, компетентности, напористости, а также большому сердцу», сообщает Lenta.ru.
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Главой Минобороны Германии собрались сделать человека с «большим сердцем»
Спикер кабмина Германии Хебештрайт: Новым министром обороны станет Борис Писториус
|
|
Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ожидается, Писториус получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком Бундестаге в четверг, передает ТАСС.
Ранее о предстоящем назначении Писториуса сообщило издание Spiegel.
Между тем Шольц заявил, что рад тому, что Писториус возглавит военное ведомство. Он отметил, что Писториус является чрезвычайно опытным политиком, у него есть административный опыт. По словам Шольца, много лет этот человек занимается политикой безопасности.
Канцлер Германии добавил, что Писториус должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и обладает «большим сердцем».
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Глава Минобороны Германии подала в отставку
Министр обороны Германии Ламбрехт попросила канцлера Шольца об отставке
Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщило агентство DPA со ссылкой на личное заявление министра.
Ламбрехт пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан. В связи с этим министр просит разрешения покинуть пост, передает ТАСС.
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Шольц объявил о независимости Германии от российских нефти и газа
Германии удалось преодолеть зависимость от России в энергоресурсах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
По его словам, за несколько месяцев Германия сделала себя полностью независимой от российской нефти, российского газа и угля благодаря новым партнерам, передает ТАСС.
Также канцлер напомнил, что в Германии открылись два мобильных терминала по приему сжиженного газа. Еще два установят в ближайшие месяцы. Суммарная мощность всех четырех оценивается в 33 млрд кубометров газа в год.
Напомним, Германия не получает газ по «Северному потоку» из России после диверсии на трубопроводе.
Германская Wintershall Dea заявила о выходе из проектов в России
Германская Wintershall Dea заявила о намерении выйти из проектов в России
Крупнейшая нефтегазовая компания в Европе немецкая Wintershall Dea объявила о планах покинуть Россию, следует из сообщения компании.
Wintershall выйдет из активов в России, зафиксировав убыток в 5,3 млрд евро, передает ТАСС.
«Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами», – говорится в сообщении.
Компания зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма. Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы.
Россию не пригласили на Глобальный форум по продовольствию в Берлине
Делегация из России не получила приглашение на Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству, который проходит в рамках международной ярмарки «Зеленая неделя» в Берлине, сообщил на брифинге представитель Минсельхоза ФРГ.
«Я могу вам сказать, что Россия не была приглашена на наше мероприятие – Global Forum for Food and Agriculture», – передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
На форуме соберутся министры сельского хозяйства примерно из 70 стран. Будут обсуждаться актуальные проблемы отрасли. Форум пройдет с 20 по 29 января в Берлине.
Стало известно имя нового главы Минобороны Германии
Der Spiegel: Новым министром обороны ФРГ станет Борис Писториус
Пост главы министерства обороны Германии займет министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус, сообщил журнал Der Spiegel.
Писториус сменит на этом посту Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.
Напомним, Ламбрехт подала в отставку на фоне череды скандалов, в частности в СМИ ее обвиняли в недостаточной помощи Киеву. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах отставки министра.
Нидерланды намерены передать Украине комплекс ПВО Patriot
Премьер Нидерландов заявил о готовности присоединиться к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot
Нидерланды намерены присоединиться к реализации США проекта по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.
Рютте заявил Байдену, что его страна готова присоединиться к американскому проекту передачи систем ПВО Patriot.
«Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с Олафом Шольцем», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.
Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.
В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.
Шольц рассказал о надеждах Германии запастись газом в 2023 году
Германия, вероятнее всего, сможет избежать рецессии в 2023 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он выразил абсолютную уверенность, что ФРГ избежит такого сценария, передает ТАСС.
Также Шольц выразил надежду, что Германии удастся запастить достаточным объемом газа в наступившем году.
Напомним, во вторник Шольц подтвердил назначение главы МВД федеральной земли Нижняя Саксония Бориса Писториуса на пост министра обороны Германии. Писториус пообещал сделать бундесвер сильным.
Новый министр обороны Германии пообещал сделать бундесвер сильным
Новый министр обороны Германии Борис Писториус, который сменил на посту главы ведомства Кристину Ламбрехт, пообещал с первого же дня работы выложиться на 150%.
«Я хочу сделать бундесвер сильным – для будущих времен», – передает РИА «Новости» слова Писториуса.
Министр поблагодарил за оказанное ему доверие. Он отметил, что даже в мирные времена работа в минобороны – это сложная задача, а в условиях украинского конфликта становится еще более сложной задачей.
Во вторник стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны 62-летнего Писториуса, занимавшего с 2013 года пост главы МВД в федеральной земле Нижняя Саксония.
Шольц не стал отвечать на вопрос о поставках танков Leopard Украине
Канцлер Германии не стал отвечать на вопрос о поставках танков Leopard Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе не стал прямо отвечать на вопрос о передаче танков Leopard Украине.
По его словам, одной из целей страны является поддержка Украины сколько этого будет необходимо. При этом Шольц подчеркнул необходимость избежать эскалации, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Шольц рассказал, что обсуждения о помощи Украине, в том числе с США, непубличные. Канцлер также отметил необходимость «не допустить войны между Россией и НАТО».
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки. Сообщалось, что Польша хочет передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства.
|
|