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Захарова посоветовала Зеленскому держать биографию Гуайдо на рабочем столе
Захарова напомнила Зеленскому о судьбе Гуайдо
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому держать на столе биографию бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который, по ее словам, был «марионеткой США», а потом стал никем.
Она напомнила, что так называемым президентом Венесуэлы управляли из Вашингтона при действующем, законно избранном и легитимном главе государства Николасе Мадуро. «Чем управлял сам Гуайдо – тоже не очень понятно», – написала Захарова в Telegram-канале.
Дипломат отметила, что весь прошлый год Гуайдо «потихоньку сливали», даже Испания восстановила отношения с Венесуэлой на уровне послов.
При этом, продолжила Захарова, Вашингтон пытается через радикальную оппозицию делать вид, что «борьба продолжается», однако кандидатуры на роль нового «президента» нет, так как его «сольют так же, как и нынешний неудавшийся проект».
В связи с этим она посоветовала Зеленскому держать поближе биографию Гуайдо, а экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую призвала «приготовиться».
Напомним, оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо.
Зеленский обратился к находящимся в Соледаре украинским военным
Зеленский заявил о «выигранном дополнительном времени» украинскими военными в Соледаре
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором поблагодарил украинских военных в Соледаре и заявил, что им удалось «выиграть дополнительное время».
Зеленский заявил в Telegram, что «битва за Донбасс продолжается». Он сообщил, что российская сторона «сконцентрировала наибольшие свои усилия на Соледаре», но выразил уверенность, что в результате «тяжелой и продолжительной битвы» Украина установит контроль над Донбассом.
Президент Украины поблагодарил украинских военных в Соледаре и Артемовске. Он заявил, что Украине удалось «выиграть дополнительное время и дополнительные силы». По его словам, «там почти не осталось целых стен». Также он поблагодарил украинских «защитников и защитниц за каждый шаг вперед в других направлениях на передовой».
Напомним, российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о новом «мощном штурме» Соледара российскими силами.
Минобороны Украины рассказало о «мощном штурме» Соледара войсками России
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»
Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».
Как заявила Маляр, слова которой приводит украинское Минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.
Напомним, Вооруженные силы России достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.
США выразили желание изменить динамику боевых действий на Украине
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как заявил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», передает ТАСС.
Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс заявил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.
Напомним, Соединенные Штаты сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу. Также США намерены передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
На Украине назвали сумму выплат по госдолгу в 2023 году
Украина в 2023 году должна выплатить почти 18 млрд долларов госдолга
Украине в 2023 году необходимо выплатить 17,9 млрд долларов (658,4 млрд гривен) государственных долгов, следует из данных министерства финансов.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что 14,6 млрд долларов будет направлено на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 3,3 млрд долларов – на обслуживание и погашение государственного внешнего долга, передает ТАСС.
Пик выплат по госдолгу придется на май – 2,78 млрд долларов. Большие выплаты также запланированы на июнь (2,45 млрд долларов) и ноябрь (2,29 млрд долларов).
Отмечается, что в 2022 году Украина погасила 12,2 млрд долларов государственного долга, при этом платежи по обслуживанию госдолга составили 4,26 млрд долларов.
По данным профильного комитета Рады, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до 172,7 млрд долларов, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год – около 169 млрд долларов. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере 38 млрд долларов.
Ранее советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета.
Американские бронетранспортеры не выдержали украинских морозов
В соцсетях показали сломавшуюся от мороза на Украине американскую бронемашину
Американская бронемашина не приспособлена для украинских морозов, следует из опубликованной офицером ЛНР Андреем Марочко видеозаписи со сломавшимся бронетранспортером «Бредли».
В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой солдат ВСУ жалуется, что западная техника не работает в мороз – заводится, но гусеницы промерзают настолько, что машина не двигается с места.
Ранее в Белом доме сообщили о передаче нового пакета военной помощи Вашингтона Киеву на 3 млрд долларов.
До этого военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией. Кроме того, СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Посол Украины в Лондоне пожаловался на качество поставляемого Западом вооружения
Посол Украины в Лондоне рассказал об истекшем сроке годности у поставляемого Западом вооружения
Большая часть вооружения, которое Запад поставляет Киеву, старое, часть – с истекшим сроком годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко изданию Newsweek.
Он рассказал, что в Киеве шутят: если вы хотите утилизировать просроченное оружие, отдайте Украине. «В обычное, мирное время никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях. Но сейчас, почему нет?» – передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что западные партнеры пока не открыли свои склады для Украины в той мере, как хотел бы Киев.
В то же время Пристайко рад планам поставить Украине ЗРК Patriot. Он также заявил, что десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США.
Ранее власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Вашингтоне сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
В России оценили желание США изменить динамику конфликта на Украине
Эксперт Козюлин: ВСУ могут использовать БМП Bradley для атаки на небольших участках фронта
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БМП Bradley станут первым видом западного наступательного вооружения, который получит Украина. Они создадут ряд проблем для наших войск, однако в корне изменить ситуацию на фронте не смогут. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин, комментируя желание Вашингтона изменить динамику конфликта на Украине с помощью поставок БМП.
«Сегодня ВСУ потеряли часть возможностей для атаки, поэтому Вашингтон решил поднять градус эскалации и поставить новое вооружение. Стоит заметить, что ранее Украине не предоставляли наступательную технику. Но БМП Bradley и Stryker можно отнести именно к такому типу вооружений», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«Примечательно, что это еще не самая современная техника. Белый дом пока воздерживается, например, от поставок танков Abrams и авиации. Это связано с опасениями Вашингтона из-за того, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории», – отмечает собеседник.
При этом США пока передают небольшую партию машин, которая не сможет «в корне изменить ход боевых действий». «В целом же Bradley создавалась как ответ на наши БМП-1 и БМП-2», – сказал эксперт.
«Американская машина также может противостоять нашим танкам Т-72. Кроме пушки и пулеметов, у нее есть противотанковые ракеты, которые могут поражать бронетехнику на приличном расстоянии. Bradley способен перевозить живую силу, использоваться для разведывательных операций и наступления», – объяснил Козюлин.
«Stryker – это колесная бронемашина, которая соответствует нашей БТР-80. Она позволяет увеличить маневренность мотопехоты, обеспечивает броневую защиту от осколочных повреждений и даже крупнокалиберных пулеметов», – продолжил он.
«Это универсальное средство, поэтому ВСУ могут использовать машины практически где угодно. Причем если сконцентрировать некий ударный кулак, то есть шанс для наступления на небольшом участке фронта. Украинские военачальники уже неоднократно говорили, что готовят атаку. Возможно, для этого они и будут использовать эти американские поставки», – заключил Козюлин.
Напомним, 6 января США объявили о новом пакете помощи Украине в 2,8 млрд долларов. Среди прочего, они намереваются отправить Киеву 50 БМП Bradley и самоходные гаубицы. Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Как рассказал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, США отправляют БМП, чтобы изменить динамику боевых действий. На брифинге он сообщил, что на Украине есть несколько видов динамики. Одна из них – наличие российской техники и военных. Именно этот аспект Вашингтон и хочет изменить.
После заявлений США об отправке на Украину американских БМП Bradley ряд крупных Telegram-каналов объявили о наградах для первого бойца, кто сможет подбить эту машину. Суммарная стоимость призов уже перевалила за миллион рублей.
Среди призов немало того, что пригодится в зоне ведения боевых действий. Например, Telegram-канал «Zаписки Vетерана» дарит квадрокоптер Mavic 3, «Повернутые на войне» – тепловизор VENOX, «Лаборатория ППШ» – прицел «Легат 335» и подавитель ГНСС ЛГШ-600.
Снайперскую винтовку LAR-10 «Счетчик» дарит канал «Лобаев!», а «Medex Tactical» готов подарить комплект гемостатиков Celox и жгут-турникет CAT Gen 7. Кроме того, среди призов предусмотрены рации авиационного диапазона и складные армейские буржуйки.
В списке также встречаются денежные призы, аптечки, экипировка, билеты на концерт, различные варианты патриотического мерча и книги. При этом канал RSOTM обещает увеличить ставку с миллиона рублей до двух в случае, если кому-то удастся первым подбить танк Leopard (если такие поставки со стороны Запада состоятся).
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как поставки западных танков Украине изменит ситуацию на фронте.
США решили передать Украине современные бронетранспортеры
Politico: США рассматривают передачу Украине современных бронетранспортеров Stryker
США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового транша военной помощи Киеву, о котором может быть объявлено на следующей неделе, сообщили СМИ.
Как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, бронетехника требуется для отражения якобы ожидающегося весной наступления российских сил.
По данным издания, БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи, решение об этом может быть принято «в конце следующей недели», передает РИА «Новости».
Напомним, США сообщили, что поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу, кроме того, Вашингтон решил передать Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot.
Пушилин заявил о скором освобождении Соледара
Пушилин: Город Соледар близок к освобождению
Бои переместились в западную часть Соледара, город близок к освобождению, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что освобождение населенного пункта дается очень большой ценой. Бои продолжаются в западной части города. Пушилин указал, что это единственное направление, где противник еще может отступать, при этом продолжает оказывать сопротивление, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что российские войска достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Историк прокомментировал дискуссию вокруг названия города Артемовска
Историк Корнилов: Отменять исторически обоснованное название Артемовска нельзя
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Переименование города произошло в соответствии с украинскими законами, но по законодательству ДНР город был и остается Артемовском, названным в честь основателя Донецко-Криворожской республики товарища Артема. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал историк Владимир Корнилов, комментируя развернувшуюся в Сети дискуссию о наименовании города Артемовска (Бахмута).
«Товарищ Артем был не просто деятелем международного коммунистического движения, а основателем Донецко-Криворожской республики. Той самой, правопреемником которой, согласно своим учредительным документам, является ДНР», – рассказал донецкий историк и политолог Владимир Корнилов.
«Поэтому было бы странно, если бы городу, названному в честь основателя республики, не вернули историческое название. Кроме того, согласно всем законам ДНР, город был и остается Артемовском. Переименован он был украинским государством, которое сейчас оккупирует эту территорию, а мы ее освобождаем», – акцентирует собеседник.
«С точки зрения идеологии украинского государства, понятно почему они переименовали Артемовск, ведь они искореняют все, что связанно с Донецкой республикой. С нашей же точки зрения было бы нелогично отменять название, которое давно закрепилось в официальном обороте и в памяти жителей, а также имеет непосредственное отношение к значимому для этой территории историческому деятелю», – убежден Корнилов.
«Вместе с тем я бы отметил, что за долгие десятилетия, когда город носил название Артемовск, многие позабыли, как правильно ставится ударение. Так вот, корректно произносить Бахмут с ударением на последний слог», – отметил он.
Ранее в Сети разгорелась дискуссия о наименовании города Артемовска (Бахмута) в ДНР. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала: «Нет никакого Бахмута. Артемовск есть».
Журналист Андрей Медведев в свою очередь напомнил об истории города, который был основан Иваном Грозным в 1571 году и носил название Бахмут. «Поэтому тут все просто. Хотим свести нашу историю до краткого курса истории ВКПб и истории СССР, отбросив все, что было прежде – Артемовск. Ну а если считаем, что русская история началась не в 1917 году, тогда все же Бахмут», – написал он в своем Telegram–канале.
Военный эксперт Борис Рожин напомнил, что «по закону ДНР город называется Артемовск, а Бахмутом город сейчас называется по законам Украины, принятым при Порошенко». «Как только город будет освобожден, на карте появится Артемовск в соответствии с указом главы ДНР от 12 марта 2022 года, возвращающим все названия городов Донецкой народной республики в границах бывшей Донецкой области Украины по состоянии на 11 мая 2014 года, когда прошел референдум о выходе ДНР из состава Украины», – пишет он.
В свою очередь историк, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров парировал, что «глупые законы надо менять и принимать федеральные законы, которые не допускают принятия глупых законов субъектов».
Возможную точку в дискуссии поставил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Конечно, люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом многие местные жители считают, что название их города стало брендом, как ввиду исторического значения фигуры Артема (псевдоним Федора Сергеева, видного деятеля РСДРП и создателя ДКР), так и в силу знаменитого «Артемовского завода шампанских вин» – крупнейшего в Европе.
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Минобороны Грузии выступило с разъяснениями по запросам Украины на комплексы «Бук» и «Джавелин»
Министерство обороны Грузии выступило со специальным заявлением по поводу просьб украинской стороны передать ей комплексы «Бук» и «Джавелин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как отмечает грузинское военное ведомство, комплексы «Бук» были получены Грузией в 2007 году путем «многомиллионных закупок».
По данным ведомства, это было осуществлено на основании «секретного соглашения», поэтому дополнительных деталей не последует.
Что касается систем «Джавелин», как отмечает Министерство обороны Грузии, Грузия заплатила США в 2017 году за них «десятки миллионов долларов».
«Грузия продолжает твердую политическую и гуманитарную поддержку Украины, исходя из собственных возможностей. Подтверждением этого являются тонны отправленного гуманитарного груза», – отмечается в заявлении.
Минобороны напоминает, что на днях Грузия поставила Украине 25 энергогенераторов, что было сделано по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Что касается передачи Украине вооружений или средств двойного назначения, правительство Грузии неоднократно четко фиксировало свою позицию по этому вопросу», – отмечается в заявлении.
Тбилиси отказывается передавать Украине вооружение, чтобы не оказаться вовлеченным в военное противостояние Москвы и Киева.
О просьбах к Грузии передать комплексы «Бук» и «Джавелин» накануне заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Ранее в Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.
В Тбилиси призвали Киев не просить благодарности за «дорого купленные» «Буки»
Депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили предложил Киеву не просить у Тбилиси благодарности за комплексы «Бук», полученные в 2008 году, так как это вооружение были не подарены, а приобретены, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Поддержку вооружением Грузия Украине в военном противостоянии с Россией не окажет, так как это будет означать опасность открытия «второго фронта», что станет гибельным для Грузии, – сказал парламентарий. – Мы оказываем Украине политическую и гуманитарную помощь, и одни из лидеров в этом плане. Что касается комплексов «Бук», то Грузия заплатила за них деньги, то есть не надо требовать от нас благодарности».
Депутат от движения «Сила народа» Эка Сепашвили предложила временному поверенному Украины в Грузии Андрею Касьянову, который рассказал о просьбах Киева к Тбилиси помочь с оружием, «лучше изучить (дипломатические) правила и не требовать от Грузии вовлечения в боевые действия».
Она также отметила, что комплексы «Бук» Грузия не получила в подарок от Украины, а закупила.
Ее коллега Дмитрий Хундадзе обратил внимание на то, что Украина продала в те годы Грузии вооружение «очень дорого».
Он также обратил внимание на другой пассаж в заявлении Касьянова – о том, что Украина просила у Грузии американские противотанковые комплексы Javelin («Джавелин»). Касьянов подчеркнул, что США дали свое согласие на это.
Как отметил Дмитрий Хундадзе, «Касьянов подтвердил, что американцы хотели от Грузии, чтобы та помогла Украине, участнице боевых действий, в тот период, когда сами США отказывали Киеву на просьбы закрыть небо».
«А потом еще нас упрекают, что мы поднимаем тему «второго фронта», – отметил этот грузинский парламентарий.
Украинские власти обращались к Грузии с просьбой вернуть переданные грузинской стороне в 2008 году комплексы «Бук», сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Касьянов заявил, что украинская сторона «последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов». Кроме того, по его словам, Киев заявлял «о жизненной необходимости в вооружении» после начала российской спецоперации, пишет украинское издание «Европейская правда» (заблокировано в РФ).
В частности, отметил он, Киев просил Тбилиси вернуть комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии в 2008 году во время грузино-югоосетинского конфликта.
Накануне в Тбилиси раскритиковали требование Киева вернуть Украине поставленные в 2008 году комплексы «Бук».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Грузия ослабила ПВО Украины.
Байден заявил о работе в Секретной службе США на Украине
Байден оговорился и заявил о своей «работе» в Секретной службе США на Украине
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что якобы работал в американской Секретной службе, вероятно, имея в виду «Армию спасения».
Байден встретился с представителями благотворительной организации «Армия спасения» в Техасе. В разговоре с ними он заявил, что «провел некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Секретная служба США занимается охраной высокопоставленных чиновников, предотвращением подделки денег и ценных документов. Ведомство подчиняется министерству внутренней безопасности. «Армия спасения» – международная христианская и благотворительная организация.
Напомним, выступая во Флориде, Байден назвал «Иваном» ураган «Иан», перепутал Украину с Ираком и заявил, что его сын Бо Байден умер в Ираке, хотя это случилось из-за онкологии через шесть лет после возращения Байдена-младшего из этой страны. Также глава государства забыл, сколько уже работает президентом, и обратился к американцам словами «геи и джентльмены».
Началось производство снайперской винтовки под патрон НАТО для ВС России
Началось производство снайперской винтовки «Счетчик» для Вооруженных сил России
Началось производство первой партии новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 мм для дальнейшей поставки в Вооруженные силы России, сообщил источник.
Первая партия будет включать несколько десятков винтовок, которые передадут подразделениям Вооруженных сил и Росгвардии. В ноябре сообщалось, что винтовку собираются проверить в реальных условиях в рамках спецоперации, передает РИА «Новости».
Напомним, осенью российские снайперы получили на апробацию новую высокоточную самозарядную винтовку калибра НАТО 308 win (7,62 на 51), которая будет опробована в СВО.
Авиация ВКС России сбила три самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительной авиацией ВКС сбиты три украинских самолета Су-25 в районах Пушкино, Ясеновое и Максимильяновка ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены десять украинских беспилотников в районах пунктов Оборотновка, Площанка, Червонопоповка, Подкуйчанск, Житловка, Голиково и Кременная ЛНР, Волноваха, Валерьяновка и Евгеновка ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.