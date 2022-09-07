Путин заявил о способности России обеспечить себя природными ресурсами

Путин: Все зерно с Украины направлено не в голодающие страны, а в ЕС

Практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в ЕС, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, по его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 только два судна были направлены в нуждающиеся страны.

«Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что Россия сделала все для того, чтобы украинское зерно было вывезено.

«Мы сделали это вместе с Турцией, сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», – сообщил Путин.

По его словам, нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек - в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.

«Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек», – подчеркнул Путин.

Путин заявил также, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.

«Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций», – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.